大陸車市崛起！擊敗日本登全球銷量榜首 電動車與出口為勝負關鍵

大陸電動車價格具競爭力，成為今年全球市場銷售暴增的關鍵動力。（圖／達志／美聯社，下同）

大陸汽車產業今年寫下新里程碑。根據《日本經濟新聞》報導，2025年大陸新車總銷量預估約達2700萬輛，首次超越日本的2500萬輛，成為全球年度汽車銷量最高的國家，終結日本連續逾20年蟬聯全球第一的紀錄。

日本汽車產業連續蟬聯全球銷量冠軍逾20年，今年首度被中大陸超越。

報導指出，大陸車廠之所以能迅速追趕甚至反超，主要得力於價格具競爭力的電動車持續擴張，加上積極進軍國際市場。根據S&P Global Mobility與各大車廠2025年前11個月的數據分析，若以品牌歸屬國為基準，大陸車廠年增幅達17%，遠高於日本。過去在2018年，日本車廠全球銷量一度逼近3000萬輛，隨後逐年下滑，與中國差距快速縮小，三年間完成逆轉。

大陸汽車大量出口東南亞、歐洲與新興市場，改寫全球汽車版圖。

其中，電動車是大陸崛起的核心動能。不過大陸境內電動車產能過剩，引發價格戰，比亞迪（BYD）等車廠紛紛調降價格以刺激內需並擴大出口。大陸汽車工業協會數據顯示，今年1至11月間，有高達23%的電動車售價落在人民幣10萬至15萬元人民幣之間（折合約新台幣67萬元），展現高度性價比。

這些車款也成為大陸搶進海外市場的主力商品。在東南亞地區，大陸車廠2025年預估銷量將達50萬輛，年增49%；相對地，日本車廠在泰國的市占率已由過往的九成滑落至69%。歐洲市場方面，儘管歐盟對陸製電動車加徵關稅，但插電式混合動力車（PHV）避開課稅範圍，出口規模持續擴大，全年銷量預估達230萬輛，年增約7%。

不只在成熟市場展現實力，大陸汽車品牌在新興市場也大幅成長。在非洲，2025年銷量達23萬輛，年增32%；中南美洲則成長33%，達54萬輛，擴大國際影響力的步伐明顯加快。報導分析，日本汽車產業雖在技術、品牌與品質方面仍具優勢，但在電動車轉型與價格競爭壓力下，正面臨全球市場版圖重整的嚴峻挑戰。

