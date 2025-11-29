大陸軍力差距快速拉大 張延廷曝：開戰日本毫無勝算
中、日緊張關係持續升溫，大陸軍事專家宋忠平27日接受《環球時報》訪問時措辭嚴厲，批評日本對二次大戰侵略歷史缺乏反省，對地區及世界構成「巨大傷害與威脅」。對此，退將張延廷指出，中、日軍力對比正快速拉大，解放軍具備更精準、毀滅力更強的戰力，若中、日真的對撞，日本的勝算恐怕「微乎其微」。
針對日本在與那國島強化軍事部署及配備飛彈系統的動向，宋忠平拋出強烈威懾訊號，如果日本膽敢介入台海衝突，已將與那國島列為「首批優先打擊目標」，包括島上情報中心、防空飛彈陣地及12式反艦飛彈基地，都可能成為解放軍第一輪攻擊對象。
宋忠平警告，「只要日本敢染指台灣，就是侵略中國本土」，並強調日本本土幅員僅4大島、戰略縱深有限、東海寬度最窄處不到800公里，「想限制中國軍事能力，完全是痴心妄想」。
張延廷在28日中天節目「頭條開講」中指出，中、日軍力對比正快速拉大，「大陸對日發出的是實質軍事警告，而非口水」。他分析北京對日的喊話，至少有四大底氣支撐：首先是兵力規模上壓倒性碾壓；其次是大陸擁有戰略武器，而日本僅為戰術部隊；第三是太空偵察、中繼、偵照系統體系更完整；第四則是大陸海、空戰力在軍艦、潛艦與戰機總數上全面佔優勢，特別是殲10、殲11、殲16至殲20型戰機的數量，都遠超過日本F-15、F-35型戰機的規模。
張延廷認為，大陸武器裝備的性能和日本又差更大、更精準、毀滅的力量更強。他進一步指出，「烏克蘭能打這麼久，是因為有陸地縱深，日本沒有這種條件，讓日本和大陸單挑，幾乎沒有緩衝時間」，他直言，中、日若真的對撞，日本勝算恐怕「微乎其微」。
