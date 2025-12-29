大陸軍演可能擦槍走火？ 國防部：賦予第一線官兵依照威脅採取適當措施

外界擔憂共軍的活動可能導致擦槍走火，不知我軍會如何應對；國防部回應，依照規定，有賦予第一線官兵，可以依照敵情威脅態樣，採取適當措施。（呂昭隆攝）

大陸對台軍事演習持續進行，外界關切此次操演規模是否較過去聯合軍演擴大，以及是否升高兩岸衝突風險。國防部在記者會中表示，相關行動仍在進行中，目前與以往聯合戰備警巡行動確有差異，但實際規模大小，仍須待演習結束後，才能提供較完整的比較與說明。外界擔憂共軍的活動可能導致擦槍走火，不知我軍會如何應對；國防部回應，依照規定，有賦予第一線官兵，可以依照敵情威脅態樣，採取適當措施。

國防部指出，相關海空動態將依慣例，每日透過新聞稿向外界說明，統計當天共軍海空兵力活動狀況，並持續掌握整體態勢變化。

針對海上情勢，國防部說明，目前共軍海警船動態已有掌握，我方由海巡艦艇進行一對一對應，其中包含宜蘭艦在內的艦艇持續執行驅離任務；共軍船艦若有靠近情形，我方即予以頂出，最近距離約為3海里，雙方仍處於對峙狀態。

國防部也指出，各次軍演在內容與型態上皆有所不同，過去包括「環台戰備軍演」、「聯合利劍」及今年4月相關行動，海警船數量最多曾達22艘，最少則為5艘；目前掌握的海警船數量為14艘，今天至明天仍是觀察重點，整體應處方式仍維持既有演訓模式，並視情況即時調度兵力。

至於此次操演區域數量是否創下歷史新高，國防部回應，不論中方劃設幾個演習區域，實質上已形成對台灣的包圍態勢，區域多寡本身，對我方掌握敵情並無本質差異；演習結束後，中方仍須沿周邊海空域撤離。

國防部直言，是否藉此增加衝突與風險，屬於對方的目的與考量，我方將持續掌握狀況，料敵從寬、審慎應對。

