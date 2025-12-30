大陸軍演金門班機取消 影響5千人 女遊客嚇哭搶票返台「怕打起來」

受大陸軍演空域管制影響，今日晚間6點以前台灣往返金門班機來回共取消60架次，一早金門尚義機場便有旅客到場搶補晚上返台機位。(于家麒攝)

金門尚義機場電視螢幕的航班資訊罕見出現因「軍事演習」取消班機的文字說明。(于家麒攝)

30日晚間6點前台金班機因大陸軍演全數取消，航空公司櫃檯前仍擠滿旅客詢問航班資訊。(于家麒攝)

大陸解放軍東部戰區29日起展開「正義使命-2025」圍台軍演，受空域管制影響，今(30)日晚間6點以前，台灣往返金門班機來回共取消60架次，延誤計22架次，預估影響旅客約近5000人次；有赴陸旅遊女遊客昨晚回到廈門下榻飯店才聽聞軍演訊息，深怕「打起來」當場嚇哭，急忙請人幫搶返台機票，想趕緊回去與家人團聚。

據了解，大陸軍演今日將在台灣周邊海、空域進行實彈射擊，受空域管制影響，立榮及華信兩家航空公司昨晚已公告今天晚間6點以前台-金班機全部停飛。依金門航空站統計，受影響航班取消來回共60架次，延誤來回共計22架次，另增加來回8架次，預估影響旅客來回共約5000人次。

今日一早6點不到，金門尚義機場大門外已擠滿5-60人搶補晚上返台機位；上午10點左右僅候補台北機位人數已超過400號，由於小三通航線並未受軍演影響，預估下午起返台中轉客及旅客陸續湧入機場，候補櫃檯將再度被擠爆。

1名居住於嘉義的何姓女遊客表示，自己是到江西南昌旅遊10天，昨天回到廈門準備今早搭小三通船班返金搭機，豈知到了下榻飯店工作人員告知她解放軍正在軍演、且白天班機都取消了，讓她當場嚇哭，深怕「打起來」回不了家，急忙請友人幫忙訂到晚間由金門飛往台北的機位，再搭高鐵回家團園。

何姓女遊客語帶驚恐的說，真的很希望兩岸不要有戰爭，所有百姓平安上班、安居樂業，共享和平的美好，閒暇之餘互相走走遊覽不是很好嗎？呼籲當局者應該正視人民的心聲，不要讓政治干擾百姓的生活。

