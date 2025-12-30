大陸軍演 誰責任最大？網路投票8萬人一面倒點名他

共軍昨（29）日起執行「正義使命-2025」環台軍演，綠營諷刺，台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。而在今天，粉專「不禮貌鄉民團」發起網路投票，詢問大陸發起軍演「誰的責任最大」，結果顯示，在參與的8.6萬人中，有9成參與者認為是總統賴清德。

台北市議會正審查台北市政府明年度總預算，蔣萬安今天赴議會六大委員會送水果慰勞議員，豈料民進黨台北市議員許淑華當面問蔣，「請問你是台北市的市長嗎？那你可不可以告訴我們，為什麼你一回來就軍演？為什麼軍艦要擾台？」蔣並未多做回應。而台北市府副發言人蔡畹鎣回應，國安人士向媒體放話上周就掌握軍演，這個問題該問的是民進黨政府，況且總統府公開表示「最需要內部團結，回歸到正軌來，不要政治的攻擊」，現在是誰在做政治攻擊？

「不禮貌鄉民團」今天起在其YouTube頻道，以「中國軍事演習，綠營痛批『蔣萬安參加論壇無法帶來和平』，藍白認為『賴清德挑釁中共加深對立』，你認為誰的責任最大？」為題發起網路投票。本次投票共有「蔣萬安」、「賴清德」、「不清楚，沒意見」等3個選項，截至今天晚間7點50分共計有8.6萬人參與投票，其中90%投給「賴清德」、4%投給「蔣萬安」，「不清楚，沒意見」6%。

