大陸軍艦排字王世堅金句 蘭寧利：解放軍竟如此毫無禁忌
民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容」、「遊刃有餘」發言，經網路創作後在兩岸爆紅，現在連解放軍的軍校生也在軍艦甲板排字。對此，海軍退役中將蘭寧利訝異，解放軍竟能如此毫無禁忌、公開誇張的引用王世堅發言。
蘭寧利在臉書貼文表示，解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港啟航，開始執行遠洋綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼3國。航行期間，來自大陸海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學生，在071型船塢運輸艦長白山號（LPD 989）艦艉的飛行甲板上，排出「從從容容」和「遊刃有餘」字樣。
蘭寧利進一步表示，「從從容容」、「遊刃有餘」是近期在大陸爆紅的網梗，出自王世堅質詢的金句，被大陸音樂博主王搏改編為歌詞，創作歌曲《沒出息》，今年10月紅遍兩岸民間甚至政界。大陸國台辦發言人10月15日也套用《沒出息》用詞，稱台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。
蘭寧利還在留言處指出，越來越混沌了，台灣口口聲稱大陸是沒有自由、極端禁錮的地方，怎麼解放軍敢如此毫無禁忌、公開誇張的將台灣的民進黨民意代表王世堅的發言，作為軍中激勵士氣的口號。
蘭寧利表示，就在他瞠目結舌、不得其解之餘，反而是在國內的「台灣谷歌」，不明理由的突然封禁了「最客觀的評論者沈醫生」的網站，這讓他不禁想到，「誰才是真的沒有言論自由？」
蘭寧利認為，如果政治的黑手連「台灣谷歌」都敢涉入，可見執政黨對台灣媒體、網站等無所不入的綿密監控。如果細心還會發現，在「油管」上每天不計其數的「為台灣努力」擦脂抹粉，與誇張宣傳的小網民們投稿，所以即使執政再怎麼不行還是老神在在，對比之下「民主」彷彿是個笑話，難道真要做到不容二語？
