「大陸軍費才1.6%GDP」！蔡正元嘆：台灣輸的差距大得嚇人

總統賴清德昨宣布追加國防預算，並開記者會說明未來8年投入新台幣1兆2500億元的國防特別預算計畫，以因應中國大陸日益升高的軍事威脅。對此，前立委蔡正元表示，大陸目前軍費才1.6%GDP，且現在兩岸戰爭還沒開打，先做軍費的GDP比賽，台灣輸掉的差距，比烏克蘭輸給俄羅斯的差距，更大得嚇人。

賴清德昨宣布未來8年投入新台幣1兆2500億元的國防特別預算計畫。（圖/資料照）

蔡正元今天（27日）在臉書發文表示，台灣問題的嚴重性，遠遠超過台灣人的思考能力。賴清德說以後每年要花400億美元5%GDP做國防預算，台灣的實力可以嚇阻解放軍跨海統一，這樣就可以用實力謀求和平，大陸整天喊著和平統一，看起來真的好像被嚇阻住了，不敢輕言武力統一。

前立委蔡正元。（圖/資料照）

蔡正元質疑，真的這樣嗎？5%GDP每年400億美元軍費，台灣人付這筆錢都得氣喘吁吁，大陸只要多拿出1%GDP作軍費，就是1800億美元，何況大陸目前的軍費才1.6%GDP，再多拿個1%實在不算什麼。

蔡正元直言，兩岸戰爭還沒開打，先做軍費的GDP比賽，台灣輸掉的差距，比烏克蘭輸給俄羅斯的差距，更大得嚇人，憑這點實力怎麼謀求和平？還是多動點腦筋想想別的辦法吧。

