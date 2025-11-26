大陸連鎖品牌瑞幸咖啡傳來台 星巴克、路易莎回應了

大陸瑞幸咖啡傳出12月來台展店。（示意圖，Shutterstock／達志）

大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出12月登台，店址選在台北南京東路三段，掀起大批網友討論，台灣咖啡品牌對此也相繼給出回應。

星巴克指出，「我們樂見台灣咖啡市場持續蓬勃發展，也相信市場有足夠空間讓各品牌共同成長，這對產業與消費者都是正向的。最終都期望能為消費者帶來更高品質的咖啡體驗。」

路易莎表示，台灣消費者越來越懂得品嚐咖啡的風味，也吸引各個品牌展現其舞台，路易莎已經不再只是提供咖啡的品牌，更是延伸消費者的生活需求，發展成全方位餐飲的集團。

廣告 廣告

CAMA CAFE回應，「我們有注意到相關報導，會密切觀察對方的後續市場布局。」

據悉，順昱控股公司被認為是瑞幸咖啡代理商，且官網菜單上的飲品圖案標示為瑞幸標誌麋鹿及Luckin Coffee字樣，不過記者實際致電未獲回應。

更多中時新聞網報導

蕭薔慈善年曆30載纖腰依舊

TPBL》夢想家7人破十 斬斷攻城獅3連勝

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」