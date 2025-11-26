大陸連鎖瑞幸咖啡12月登台 南京東路店面施工照曝光

大陸連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（LuckinCoffee）疑似來台展店，根據被外界推測為台灣代理商的官網及徵人公告上發現，菜單上明顯是「瑞幸」LOGO，也有網友PO出位於台北市南京東路三段店面的施工照，引發討論。

大陸 連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（LuckinCoffee）疑似來台展店。（圖／報系資料照）

瑞幸咖啡於2017年10月在廈門成立，不到兩年就在納斯達克（Nasdaq）上市，但2020 年陷入財務報告造假風波而下市，隨後靠著快速擴張門市與低價、多元口味等銷售策略取得成功，2023年更超越星巴克，成為大陸最大規模的連鎖咖啡品牌，根據陸媒報導，瑞幸咖啡目前擁有 29214 家門市，也積極拓展海外市場，紐約、馬來西亞、新加坡等都有店面。

「疑似」台灣代理商的官網可見，菜單飲品出現瑞幸品牌標誌，並明確提到首店將於12月在台北市松山區開業，與網友PO出南京東路三段地點相互呼應，而目前瑞幸也已在台灣完成商標註冊。

被外界推測為台灣代理商官網菜單出現瑞幸品牌標誌。（圖／翻攝自網站菜單）

瑞幸咖啡傳出來台展店消息後，不少網友紛紛留言，「在上海，瑞幸也專門開在星巴克附近，針對性超級明顯」、「沒什麼好說的，就抵制啊」、「瑞幸都是科技和狠活，誰喝誰SB」、「不去購買就是我最大的善意了」、「瑞幸咖啡要來炒股而已，他們的品質爛全世界都知道」、「當然還是喝星巴克囉」。

不過也有不少人表示，「推測會以低價打擊同業，不管盈虧」、「我辦公室的同事（剛好公司在附近）已經很興奮的在規劃要喝什麼了」、「回歸市場機制，便宜但不好喝誰會買？貴但好喝還是會有人買的」、「為什麼開在星巴克旁邊，很簡單，用便宜打敗星巴克」、「要打價格戰，喝便宜的我們有小7全家，瑞幸自己加油吧！」

