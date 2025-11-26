大陸連鎖瑞幸咖啡12月登台？經濟部：無核准來台投資

大陸連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（LuckinCoffee）疑似來台展店，根據被外界推測為台灣代理商的官網及徵人公告上發現，菜單上明顯是「瑞幸」LOGO，也有網友PO出位於台北市南京東路三段店面的施工照，引發討論。對此，經濟部稍早回應了

大陸 連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（LuckinCoffee）疑似來台展店。（資料圖／翻攝畫面）

瑞幸咖啡於2017年10月在廈門成立，不到兩年就在納斯達克（Nasdaq）上市，但2020 年陷入財務報告造假風波而下市，隨後靠著快速擴張門市與低價、多元口味等銷售策略取得成功，2023年更超越星巴克，成為大陸最大規模的連鎖咖啡品牌，根據陸媒報導，瑞幸咖啡目前擁有 29214 家門市，也積極拓展海外市場，紐約、馬來西亞、新加坡等都有店面。

「疑似」台灣代理商的官網可見，菜單飲品出現瑞幸品牌標誌，並明確提到首店將於12月在台北市松山區開業，與網友PO出南京東路三段地點相互呼應，而目前瑞幸疑似也已在台灣完成商標。

被外界推測為台灣代理商官網菜單出現瑞幸品牌標誌。（圖／翻攝自網站菜單）

對此，經濟部表示，有關網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台相關報導，經調查並無核准大陸瑞幸咖啡來台投資。另外，人力網站相關門市之徵才廣告係由順昱控股股份有限公司刊登。據公司登記資料顯示，順昱控股股份有限公司為純台資公司，114年9月19日剛完成設立登記，資本額台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。

最後，經濟部提到，至於順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

