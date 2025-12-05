大陸連2天遣返台籍詐欺犯 陸委會：「有事先通知」但未透過固定管道

大陸公安12月4日遣送3名台籍詐欺犯返台，刑事局派員安排3人入境。（圖／翻攝自Google Maps）

大陸公安12月3日透過小三通方式，將10名台籍詐欺犯遣返金門，其中有8人是通緝犯。4日又有3名台籍詐欺犯，以搭機方式抵達松山機場，刑事局在收到消息後，派員到場與移民署協調入境，3人入境後立刻被帶走偵訊，其中2人分別被以槍砲、傷害罪通緝犯，移送至地檢署歸案。

據了解，3日被遣返回金門的10人中，有4人因未到案服刑，已被解送至金門監獄；另外4名通緝犯經檢方視訊訊問後，已先撤銷通緝，待後續正式傳喚到案說明；而其餘2名未被通緝的男子，則依照一般程序入境，隨後自行離去。

12月4日下午，陸方又遣送3名台籍詐欺犯返台，刑事局得知後，立即派員安排3人入境，並帶回刑事局偵訊，其中2人分別為台南、嘉義地檢署發布的槍砲、傷害罪通緝犯，目前已被移送至地檢署歸案。

對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日表示，陸方雖事先有通知，但通知時間較慢，也未透過以往固定管道，「雖然不滿意這次陸方的做法，但還是要務實處理」。陸委會強調，畢竟他們都是台灣人，有回來的權利，只要身分確認無誤，我方司法機關還是有責任讓他們回來。

