大陸遊客急凍！日旅遊品質「感官上」變好、團費下修
大陸政府對日本祭出旅遊警示，提醒陸客近期避免前往日本。品保協會今公布115年第一季各旅遊路線合理團費，團費參考售價委員會東北亞線委員黃清凉表示，日本團費較去年同期下修約5％，但滑雪熱點機票價位較高，陸客減少後，旅客「感官上」旅遊品質會變好，也不至於撼動日本觀光產業，但實際影響仍待觀察1個月後情形。
黃清凉指出，2025年全球旅遊數據顯示，國際旅客人次超過疫前水準，預計全年成長3至5％，觀光客還是會往匯率好的地方跑，日本官方統計，今年1至10月赴日旅遊達3554萬人次，較去年同期3019萬人次成長17.7％，其中入境以中國大陸成長最大達4成，也是疫後首度超越韓國，入境第一名為大陸820萬人次占23％、第二名韓國766萬人次占21％、第三名台灣563萬人次占15.8％，光前三名已達近6成。
日本新首相高市早苗的經濟學「主張以擴張性財政政策及寬鬆貨幣政策刺激經濟，推動日本整體成長」，黃清凉說，市場解讀為維持日本匯率低檔，更推升日本旅遊很划算的全球持續瘋日本模式。
黃清凉提到，明年第一季赴日旅遊團費將比去年同期更便宜，原因為匯率維持低檔，業者為刺激團體旅遊買氣，降價壓縮利潤，故平日售價比去年同期下修5％；另愈來愈多台灣旅客喜愛赴日滑雪，滑一次就年年想去，冬天在北海道、東北等地，機票票價算是較高，而明年過年期間則會比今年春節還高，其他地區售價則較往年低。
黃清凉也說，高市早苗「台灣有事說」觸動大陸政府敏感神經，建議民眾勿前往治安不好的日本旅遊，多家大型旅行社取消赴日旅遊班機並退費，這周房價市場變化不大，在明年第一季將可觀察第二季後未來房價變化。
黃清凉補充說明，目前大陸1個月入境日本約70萬人次，現已取消約50至60萬人，數字天天在變，須1個月後觀察政策情形與影響，但目前可預期減少陸客人潮後，其他國家旅客赴日會覺得「感官上旅遊品質變好」，畢竟陸客占比高，雖說取消但也並非23％全都不來了，目前大陸方面是旅行社12月底前的先取消，1月過年的12月中再看看。
針對飯店價格，黃清凉說，鬆動比例不高，就算下調也只是1、2000日圓，大陸旅客不至於撼動日本觀光產業，因日本在這段時間，本就屬於「過度旅遊」狀態，百姓也不支持。
品保協會公關主委李奇嶽分析，日本入境光去年就高達3700萬人次，有600多萬人是陸客，陸客習慣團隊旅行，自由行較少，這波大陸與日本雙方關係惡化造成短期人數波動，不知影響會多深遠，目前首當其衝會影響專門接待大陸旅行團的旅館，會瞬間掉單，若以自由行為主的商務飯店，客戶選擇性高，來自各國旅客比例也分散，較無影響。
對於台灣赴日機票行情，李奇嶽指出，近年開了很多新航線到日本二、三線城市，航班超越2019年水準，赴日航班供應量充足下，相對整體費用會稍微下修，再加上高市早苗經濟政策，延續安倍晉三的量化寬鬆基本經濟路線，預估未來日幣還是會處在相對低的環境，不會有太高升幅，日本在未來仍是重要熱門旅遊路線。
