大陸遼寧號航艦沖繩現蹤 自衛隊戰機緊急起飛因應

大陸日前在台海周邊實施「聯合戰備警巡」之後，航艦也在琉球（沖繩）海域現蹤。日本防衛省統合幕僚監部少見的在週休假期公布大陸海軍艦艇最新動態，解放軍的遼寧號（16號）航艦5日通過琉球附近海域，朝太平洋航行，並有3艘驅逐艦伴隨護航。

日本拍攝的大陸遼寧號航艦(上)、開封號驅逐艦。(圖/防衛省)

根據今（6）日統合幕僚監部公開的資料，5日下午約14時，日本海上自衛隊偵獲解放軍海軍的遼寧號航艦，在琉球的久場島北方約420公里處航行。

接著6日上午約7時，海自再偵獲遼寧號航艦、055型驅逐艦南昌號（101號），以及052D型西寧號（117號）、開封號（124號），編隊通過琉球與宮古島之間海域，往東南方、朝太平洋航行。

大陸艦艇航跡。(圖/防衛省)

當天稍後，海自確認遼寧號等4艘大陸艦艇，在琉球的沖大東島西方約270公里海域航行，此外遼寧號艦上的艦載戰機、直升機並進行起降作業。

解放軍艦在琉球附近航行期間，海自派遣隸屬第6護衛隊、駐防橫須賀的秋月級驅逐艦照月號（DD 116號），以及隸屬第4航空群、由厚木基地起飛的P-1型巡邏機，隸屬第5航空群、由那霸基地起飛的P-3C型反潛機，從海上、空中進行警戒、監控。此外，在遼寧號進行艦載機起降任務時，日本航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機也曾緊急起飛因應。

