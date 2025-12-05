〈大陸采風〉上海打卡熱點 徐家匯書院與天主堂

圖文∕記者張翔綜合報導

徐家匯天主堂以紅磚外牆與雙尖塔矗立於城市之中，歷經百年仍散發莊嚴與靜謐氣息，吸引遊客與市民駐足。

位於上海核心地帶的徐家匯，不僅是商業匯聚與人潮流動的重要地標，更承載著上海近代文化、教育及宗教發展的深刻印記。其中，徐家匯天主堂與徐家匯書院兩座代表性建築，以其跨越時代的歷史價值與文化象徵性，成為推動文化旅遊深度體驗提供重要景點，近年來遊客已成為來上海必訪的網紅打卡地。

徐家匯天主堂原名聖依納爵主教座堂，建於1904年，由法國耶穌會神父設計，以典型哥特式建築風格著稱，曾為遠東規模最大的天主教堂，因而獲稱遠東第一大教堂。教堂以深紅色磚牆、雙尖塔、玫瑰窗與高拱廊柱構成強烈莊嚴氛圍，彩色玻璃透光入室，使室內呈現層次豐富的光影律動，教堂除宗教功能外，在近代亦是文化、教育與出版事業的重要據點，對上海社會啟蒙及中西文化交流具有象徵意義。

距離天主堂不遠處的徐家匯書院，前身為清末耶穌會士與本地學者共同建立的徐家匯藏書樓，曾收藏典籍數十萬冊，內容涵蓋科學、天文、哲學及歷史，為中國近代知識體系發展的重要節點。書院於2021年修繕再度對外開放，保留原有歷史建築元素，並融入玻璃連廊與開放式閱讀區，呈現新舊共存的城市美學。

徐家匯書院以開放式中庭與現代光影結構展現「閱讀即生活」的空間理念，民眾可自由在此停留、書寫、閱讀。

目前的徐家匯書院以公共閱讀、城市學研究、文化展覽與講座沙龍為核心功能，將城市學作為特藏主題，圍繞城市記憶、生活美學與公共文化議題展開展示與對話，使其成為上海重要的文學、設計與思考交流場域。

徐家匯天主堂與徐家匯書院的地理串聯，使信仰、知識、生活與社區重新連接，形塑出具有漸進式體驗的文化旅遊動線，遊客可先於天主堂感受莊嚴建築與歷史氛圍，再漫步前往書院，在光影灑落的中庭閱讀或參觀展覽，於城市中完成一場從繁華到靜心的行走。

近年隨深度文化旅遊興起，徐家匯相關路線特別受到中青年遊客、親子家庭及海外華語旅客青睞，兩建築皆兼具景觀性與文化性，可深化遊客對上海城市發展脈絡，未來亦具推動文化導覽與主題式旅遊發展潛力。

外灘光影訴說上海前世今生

上海外灘夜景將東方明珠倒映於黃浦江面，展現現代都會的繁華與國際都市風貌。

作為上海最具代表性的城市名片之一，外灘不僅是旅客眼中的必訪景點，更是近現代中國城市發展的縮影。沿著黃浦江自北向南約1.5公里的濱江步道，自19世紀末至20世紀初陸續興建的歷史建築群，以其獨特的建築語彙、城市空間敘事及時代背景，構成萬國建築博覽群的壯闊景觀，這裡既承載歷史，也融入新時代風貌。

外灘的建築群涵蓋古典主義、巴洛克、新文藝復興、折衷主義等多種風格，每一棟建築都曾扮演過金融、商務、航運、外交等領域的重要角色。近年來上海在歷史街區保護性工作上，除保留外觀、修復細節外，同時注入藝文展覽、咖啡、旅遊導覽等多元功能，使外灘成為結合歷史風貌與當代生活的城市文化場域。

沿著外灘步行，最為醒目的，莫過於巍然矗立的海關大樓與尖頂鐘樓，午後鐘聲響起，彷彿提醒城市不忘自身節奏。鄰近的匯豐銀行舊址、上海總會大樓、和平飯店則以其華麗外觀與深厚故事，吸引旅客駐足觀賞，旅行團、學生採訪隊、攝影者絡繹不絕。

夜幕降臨時，外灘以另一種姿態甦醒，成排歷史建築在暖色燈光映照下呈現柔和金色光暈，浦江東岸的陸家嘴金融區的東方明珠塔及摩天大樓群投射出現代都市的光亮天際線，歷史與未來在江面相望，形成上海獨有的城市敘事。遊客倚靠江畔長廊座椅，聽江風掠過，在視覺與情感的交織中細細品味城市的呼吸。

四行倉庫 「八百壯士」壯烈地標

四行倉庫外牆仍保留淞滬會戰時的彈痕與破損痕跡，宛如一面未被時間磨去的記憶之牆。

四行倉庫紀念館內以實景比例還原守軍防禦場景，讓參觀者彷彿置身淞滬會戰前線，沉浸感受「八百壯士」的壯烈意志。

位於上海蘇州河畔的四行倉庫抗戰紀念館，近年隨著文化修復與城市更新而成為行走中的歷史教室。這座曾在淞滬會戰中書寫八百壯士血火記憶的建築，今天已轉化為連結歷史教育與城市文化的重要地點，吸引來自兩岸及海內外旅客前往參觀。

上海四行倉庫建於1931年，原為由金城銀行、鹽業銀行、中南銀行與大陸銀行共同投資興建的物資倉儲，因此得名「四行」，紅褐色磚牆方正厚重，外觀不事雕琢，屬於典型民國時期功能性倉庫建築。然而，真正為其賦予歷史意義的，是1937年淞滬會戰國民革命軍第88師第524團官兵約450人在此駐守，這場八百壯士守四行之戰，讓四行倉庫成為中國近代史上堅守意志的精神地標。

步入四行倉庫抗戰紀念館，首先映入眼簾的，是以原建築外牆彈孔痕跡復原而成的展示立面，密集凹陷的彈痕與灰色牆面形成強烈視覺震撼，提醒著歷史從不遙遠，館方特意保留這種不修飾的記憶，讓遊客在第一時間便能感受到那段戰火歲月的重量。

走進四行倉庫抗戰紀念館的沉浸式戰鬥場景區，燈光、聲效與實景布置讓人瞬間回到1937年淞滬會戰最緊張的時刻。展區以等比例還原倉庫內部防守據點，沙包、彈箱與破碎玻璃窗前，士兵全神貫注架起機槍、裝填手榴彈、警戒樓外動向，神情專注而堅定。窗外紅光閃動，象徵戰火逼近，強烈的光影對比使現場氣氛緊繃，彷彿仍能聽見槍聲回響。

這裡沒有宏大敘述，也沒有煽情字幕，而是透過一個個具象化的細節，展示「守，是為了保護更多人活下去」的集體意志，遊客常在此駐足凝望，靜默片刻，彷彿與那群不曾謀面的守衛者進行一場跨越時空的對話，記住他們，就是記住那段歷史。

走出展館，四行倉庫外的蘇州河畔步道已成為市民休憩與旅客散步的熱門路線。與昔日戰場形成鮮明對比的是，今日的蘇州河兩岸綠意盎然，咖啡館、藝文書屋與創意空間沿岸分布，呈現上海繁華、開放與生活美學的一面。許多遊客會選擇沿著河畔漫步，將歷史走讀與城市美景自然串接。

禿黃油麵 蘇州傳統味道

蘇州禿黃油麵將蟹膏與蟹油拌入麵中，呈現細膩鮮甜與濃郁香氣，為江南秋日代表性美味。

在江南的飲食記憶裡，「禿黃油麵」是蘇州人心照不宣的時令美味，位於蘇州老城的甚美齋麵館，以匠心守護這份傳統味道，以純蟹黃調和而成的「禿黃油」，成就一碗看似樸素、卻層次細膩的經典風味。

所謂禿黃油，並非家常的蛋黃混油，而是以當季鮮活螃蟹拆取蟹黃與蟹膏，經細火慢熬，使蟹香與油脂緩緩融合，呈現濃而不膩、鮮而不腥的金潤質地。等麵條煮至入口柔韌、筋道適口後，趁熱舀入一勺禿黃油，略加拌勻，蟹香即被激活，伴隨熱氣向上升騰，香氣溫柔卻有力量。

甚美齋的湯底與調味亦講究克制，不掩味、不喧賓，以清湯與淡醬油抬味，讓「鮮」自己說話。一口下去，麵條潤滑、蟹香馥郁、細甜悠長，恰恰呈現了蘇州飲食一貫的「不重不濁，留白見味」，老主顧常說，禿黃油麵不是豪華，是風味的真誠。