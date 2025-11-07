〈大陸采風〉千年佛山祖廟 嶺南文化地標
結合祠廟、園林與民間藝術 宛如建築博物館 展現古城魅力
(記者張翔攝)
記者張翔／綜合報導
來到佛山，若要體驗這座城市最厚重的歷史底蘊，祖廟絕對是不能錯過的首選景點。這座始建於北宋元豐年間的古廟已有近千年歷史，歷經焚毀與重建，依然巍然屹立於佛山古城核心，祖廟不僅是佛山人的精神寄託，更是嶺南文化的重要象徵，如今被譽為「佛山名片」，更在2024年榮獲國家一級博物館殊榮，成為中外遊客必訪的文化地標。
祖廟供奉的北帝，被視為掌管江河湖海的水神，在河網縱橫的佛山，自古就是人們祈求風調雨順、社稷安寧的信仰中心。相傳明代黃蕭養之亂時，佛山人奮勇抵抗，戰場上更有百姓目睹北帝顯靈助戰，白馬青袍的神影與蚊群協戰的傳說至今仍廣為流傳，也讓祖廟被視為守護佛山的靈跡。
對遊客而言，走進祖廟，不只是參觀古建築，更是走入一段段活生生的傳說與故事，感受民間信仰與城市發展緊密相連的歷史脈絡，祖廟現存的建築群以明清格局為主，包括萬福台、靈應牌坊、錦香池、鐘鼓樓、正殿與慶真樓等，整體採坐北朝南佈局，結合祠廟、園林與民間藝術特色，展現濃厚的嶺南風格。
走進園區，首先映入眼簾的是古色古香的靈應牌坊，精緻的石雕與木雕工藝讓人讚嘆不已。沿途還能欣賞到陶塑瓦脊、鐵鑄武士立像、瑞獸石雕與清代碑刻，每一件展品都濃縮了佛山工匠的匠心巧思。祖廟不只是靜態的文物展示館，更像是一座嶺南建築博物館，讓人彷彿穿梭於古代佛山的繁華街巷之中。
除了宗教建築，祖廟園區還特別增設了黃飛鴻紀念館與葉問堂，吸引許多武術愛好者前來朝聖，遊客可以在館內欣賞武術影片、珍貴照片與實物展示，甚至能參與定期舉辦的武術表演，近距離感受佛山武術之鄉的豪情與魅力。對外國遊客來說，祖廟已不單是古蹟，更是一座展示佛山功夫文化的重要舞台。
如今的祖廟不僅是佛山的文化象徵，更成為旅遊熱點，祖廟街道、祖廟路的命名，都顯示了這座古廟在城市中的核心地位，2003年祖廟更被選為「佛山新八景」之一，每逢節慶，廟會、祈福活動吸引大批市民與遊客參與，熱鬧非凡。
白天遊覽祖廟，感受厚重歷史與宗教氛圍；夜晚走在祖廟路上，燈火輝映下的古建築更顯莊嚴與浪漫。祖廟早已不只是佛山人的信仰中心，更是遊客感受嶺南文化、品味千年古城魅力的首選之地。
無論是想探尋傳說故事、欣賞建築工藝，還是體驗功夫文化與儒家氛圍，祖廟都能帶來豐富的旅遊體驗。對於來到佛山的旅人而言，祖廟不只是一處古蹟，而是一場穿越時空的文化之旅。
佛山城市展覽館 沉浸式體驗歷史
想要了解佛山，不妨先來佛山市城市展覽館，這座自2019年8月啟用的地標性展館，已成為市民與遊客了解佛山的重要窗口。展館以「佛山故事」為核心主題，透過聲光電、VR技術、互動遊戲與沉浸式場景，完整展現佛山的歷史底蘊、當代風貌與未來藍圖，被譽為佛山的「城市客廳」。
展館共分為五樓，一至四樓為主展區，以時間為線索設置「遇見‧佛山」、「鄉土‧鄉愁」、「初心‧如磐」、「生態‧創新」四大篇章。五樓則設有文創空間與觀景平台，遊客可登高俯瞰佛山新城景色。
一樓「印象佛山」序廳的設計靈感源自祖廟宋氏斗拱，背景陶瓷壁畫《醒耀佛山》以水與火交織象徵佛山雄獅般的奮發精神。這裡還展示城市數據、發展沿革、對外交往成果與非遺文化成就，是認識佛山的序章。
二樓「名鎮佛山」收藏超過6000件珍貴館藏實物，重現藥業、飲食、紡織、煙糖等昔日繁盛產業場景，並再現祖廟祭祀、古代婚嫁與行通濟等傳統節慶氛圍。走進其中，宛如穿越時空，置身於舊時佛山街市的熱鬧景象。
三樓「改革佛山」則聚焦改革開放40多年的建設成果，最受矚目的是動感飛行影院，以三維影片結合實景拍攝，帶領觀眾俯瞰佛山五區，感受宜居、宜業、宜遊的嶺南新城。
四樓「生態佛山」則以互動單車、龍舟模擬與佛山總規模型秀展示城市規劃，1:5500比例的全域沙盤配合聲光影特效，短短8分鐘即可一覽佛山格局與製造之都邁向智造名城的雄心。
自啟用以來，佛山市城市展覽館累計超過23萬進館人次，並榮獲廣東省科普教育基地、廣東省兒童友好基地等多項榮譽，館方定期舉辦展覽與活動，如佛山市自然生態文明建設展及青眼看佛山大學生社會實踐，至今已舉辦超過200場主題活動。
佛山市城市展覽館免費開放，但須提前預約。開放時間為週二至週日上午9時至12時、下午2時30分至5時，週一閉館。為方便遊客深度體驗，展館每週三至週日上午10時，以及週六、週日上午10時與下午3時，均設有免費普通話導覽服務。交通方面，遊客可搭乘廣佛線至「世紀蓮」站B出口步行200米即可抵達，或選乘G10、804、163、343及桂27 路等公交線路，交通便利。
台青盆景為橋 兩岸園藝共融
走進佛山嘉盛園藝園內大小不一、神韻各異的盆景錯落有致，宛若置身世外桃源，嘉盛園藝主人、佛山市青年台商會會長王俞又親自介紹園內各式各樣的盆景如數家珍。
王俞又說，盆景要以意造型，以氣造勢，使作品源於自然而高於自然。他自幼受父親、台灣盆景名家王振聲熏陶，熱愛花木，選讀景觀建築專業，立志延續父輩的藝術精神。1998年，父親跨海在順德創辦嘉盛園藝；2009年，他也從台灣來到佛山，十餘年如一日，專注雕琢方寸天地。
在他眼中，盆景是一首無聲的詩，也是一幅立體的畫，一盆勝似一林春，承載的不僅是自然的縮影，更是心境的表達，嘉盛園藝場今日已成為展示兩岸園藝交流與傳承的生動舞台。
如今，台灣與嶺南盆景文化、技藝相互交融，碰撞出新火花，讓嶺南盆景的生長與成型時間得以縮短，成為兩岸盆景交流合作的重要成果。目前，陳村花卉世界已聚集超過70家台企，成為台商台農創業發展的熱土。
