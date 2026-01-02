〈大陸采風〉南沙創享灣 港澳台青創基地

打造「孵化＋加速＋服務」的一站式創業支持體系

廣州南沙創享灣園區結合現代建築與綠意景觀，展現大灣區創新聚落的嶄新風貌。(記者張翔攝)

記者張翔∕綜合報導

為加快推動青年創新創業發展，完善粵港澳大灣區創新生態體系，廣州南沙創享灣青創基地近年積極整合政策、空間與產業資源，逐步成為青年創業者交流、孵化與成長的重要平台，吸引來自各地青年團隊進駐發展。

南沙創享灣青創基地依託南沙自貿區與粵港澳大灣區的區位優勢，聚焦科技創新、數位經濟、文化創意及現代服務業等產業方向，提供創業辦公空間、專業輔導、資源對接與投融資服務，協助青年創業團隊降低創業門檻，加速項目落地。

基地內規劃共享辦公區、展演空間、會議交流場域及創業服務中心，並引入創業導師、產業專家與投資機構，形成「孵化＋加速＋服務」的一站式創業支持體系。透過舉辦創業培訓、項目路演、產業對接與交流沙龍，創享灣持續為青年創業者搭建學習與合作平台。

創享灣不僅是一處創業空間，更是一個匯聚創意與能量的青年社群，希望透過完善的配套與政策支持，協助港澳台青年在南沙扎根發展，讓創新想法轉化為具市場競爭力的實際成果。

隨著粵港澳大灣區建設持續推進，南沙在制度創新、產業布局與國際交流方面的優勢日益顯現。創享灣青創基地也將持續深化服務內容，強化產業鏈與創業鏈的銜接，吸引更多青年人才匯聚南沙，為區域高品質發展注入源源不絕的創新動能。

永慶坊 老城新生的文化地標

位於廣州荔灣區的永慶坊，是西關歷史文化街區活化的重要成果之一，透過保留傳統街巷肌理並注入文化創意與公共空間機能，永慶坊成功讓老城區在現代城市發展中重獲新生，成為市民與遊客認識廣州人文風貌的重要窗口。

永慶坊原為典型西關老街，區內保存大量騎樓建築、青磚牆面與狹長巷道，承載著老廣州人的生活記憶。更新過程中，街區秉持「修舊如舊」原則，保留建築原貌與歷史尺度，同時引入文創品牌、設計工作室、藝文展覽空間與特色餐飲，讓歷史建築在當代城市生活中重新被使用、被看見。

永慶坊保留西關老宅建築特色，結合現代商業與公共藝術，成為遊客熱門去處。(記者張翔攝)

永慶坊最具代表性的文化地標便是李小龍祖居，祖居原為西關傳統民居，經修繕後對外開放，透過文物展示、影像資料與空間陳設，呈現李小龍家族在廣州的歷史背景與文化根源。這座老宅不僅見證一代武術巨星的家族記憶，也讓外界得以從西關街巷出發，回溯李小龍與嶺南文化之間的深厚連結。

漫步永慶坊，傳統非遺元素如廣繡、廣彩、木雕等，與書店、咖啡館及創意品牌自然交融，形成獨具特色的街區風景，不少老屋轉型為公共文化空間與展演場域，讓歷史不再只是靜態保存，而是成為可親近、可參與的日常生活一部分。

永慶坊的建築修復工程是一場文化延續與社區共生的實踐，透過引入文創產業與街區活化，成功吸引年輕世代進駐，同時保留原居民生活機能，讓不同世代在同一街區中共存共榮。

夜幕降臨，燈光映照著老屋立面，永慶坊呈現出溫潤而安靜的另一種風貌，街區成為遊客體驗廣州歷史與文化的重要去處，也讓外界看見老城區在守護文化記憶的同時，持續走向未來。

廣汽科技館 描繪未來交通型態

坐落於廣州南沙的廣汽科技館，以未來概念車為展示核心，集中呈現廣汽集團對未來移動方式的前瞻思考與設計成果，透過多款概念車與場景化展示，科技館不僅勾勒出汽車外型的進化方向，也描繪出未來人、車與城市之間的互動關係。

步入館內，最引人注目的便是造型前衛的概念車款，流線且充滿科技感的車身設計，搭配極簡卻富未來感的座艙配置，呈現汽車由「駕駛工具」轉變為「移動空間」的全新定位。寬闊的視野、可調整的座艙布局與人性化的互動介面，讓車內空間更貼近生活場景，也為未來移動帶來更多想像可能。

廣汽科技館展出的未來概念車亮相，前瞻車身設計與創新車門結構，勾勒未來移動想像。(記者張翔攝)

在智慧駕駛與新能源趨勢下，展出的概念車亦融入對自動化、智能化與低碳移動的思考。透過沉浸式展示，感受未來車輛如何在城市通勤、共享出行與長距離移動中發揮更高效率，同時提升舒適度與安全性，回應未來城市發展的需求。

廣汽科技館的展示重點不在於量產成果，而是透過概念車作為載體，呈現品牌對未來移動生活的理解與探索，概念車不只是設計實驗，更是對未來交通型態、生活方式與城市結構的整體思考，期望為產業與社會提供更多創新靈感。

隨著南沙持續推動智慧製造與未來產業布局，廣汽科技館也成為外界觀察汽車產業發展趨勢的重要窗口，透過前瞻設計與未來場景的集中呈現，科技館讓參觀者得以提前感受下一世代汽車的樣貌，展現南沙在未來移動產業版圖中的創新能量與發展潛力。

珠江夜遊 感受水岸城市魅力

當夜色緩緩覆蓋城市，踏上珠江夜遊的遊船，隨著船身輕輕離岸，城市的喧囂彷彿也被留在了岸上，微涼的江風迎面而來，燈光在水面拉出長長倒影，珠江的夜，於此刻靜靜展開。

遊船緩慢前行，兩岸燈火如同一條流動的星河，廣州塔在夜色中格外醒目，燈光隨節奏變化，映照在江面上，宛如一座會呼吸的城市地標。

夜遊珠江遠眺廣州塔，城市燈火與江景交織，展現廣州夜色魅力。(記者張翔攝)

沿途每一處風景都像是城市遞來的名片，講述著珠江的歷史與廣州的變遷，在欣賞夜景之餘，也逐漸理解這座城市如何在傳統與現代之間找到平衡，進一步了解廣州從古代海上絲路重鎮蛻變為國際大都會的發展軌跡。

最令人難忘的，是江面上燈影與夜色交織的片刻，城市不再只是高樓與車流，而是一種溫柔的存在。

珠江夜遊四季皆宜，尤其在天氣涼爽的時節，更能感受江風拂面、夜色宜人的舒適氛圍。透過水岸與城市燈光的結合，珠江夜遊不僅展現廣州的城市美學，也成為旅客認識廣州、感受嶺南風情的重要窗口。

南沙濕地公園 城市中的綠色寶藏

位於珠江出海口的廣州南沙濕地公園，以遼闊的濕地景觀與豐富的生態資源，成為廣州重要的生態保育基地與遊客親近自然的休閒去處，隨著城市綠色發展理念持續推進，南沙濕地公園不僅承擔生態保育功能，也逐漸成為大灣區旅遊與環境教育的重要據點。

南沙濕地公園擁有紅樹林、河道、湖泊與草澤等多樣濕地生態系，孕育大量水鳥與野生動植物，是候鳥遷徙途中重要的棲息與覓食場所，每逢遷徙季節，成群水鳥翱翔濕地上空，成為公園最具代表性的自然景觀之一，吸引眾多攝影愛好者與自然觀察者前來。

廣州南沙濕地候鳥成群翱翔覓食，展現濕地生態的自然活力與保育成果。(記者張翔攝)

園區規劃兼顧保育與遊憩需求，設有木棧道、觀鳥平台與生態解說設施，讓遊客在不干擾自然環境的前提下，近距離感受濕地之美。透過生態導覽與教育活動，南沙濕地公園也持續提升民眾對環境保護與生態永續的認識。

南沙濕地公園是城市與自然共生的重要實踐場域，在高樓林立的都市環境中，南沙濕地公園以廣闊的綠意與寧靜氛圍，為城市提供一處調節身心、親近自然的空間，也展現南沙在生態文明建設與可持續發展上的努力成果。