〈大陸采風〉回民街 民族風味交融

中午時分的西安回民街人潮緩緩流動，街道兩側小吃攤林立，香氣四溢，展現這條老街最貼近日常生活的市井風景。

(記者張翔攝)

正午的陽光灑落在西安市中心的回民街，這條不算寬敞的老街，正值一天最踏實的時刻，人潮逐漸聚集，腳步聲與交談聲在巷道間緩緩流動，構成回民街獨有的白日節奏。

街道兩側，店家早已忙碌起來，蒸籠揭蓋的瞬間，熱氣隨著香氣升起，孜然、牛羊肉與炭火交織的味道，順著空氣延展，牽引行人的目光與腳步，攤主的動作穩定而熟練，切肉、串烤、裝盤，一切彷彿早已融入街道的呼吸之中。

回民街位於西安鼓樓北側，是當地穆斯林聚居區的重要生活場域，也是遊客造訪西安時必訪之地，這裡不僅是一條美食街，更是一處承載族群記憶與城市日常的文化空間。走進街區，首先映入眼簾的是傳統店鋪林立的街道景象，老字號招牌與現代霓虹並存，歷史與當下在此自然交會。

街道兩旁，牛羊肉泡饃、肉夾饃、羊肉串、灌湯包、綠豆糕等各式小吃一字排開，攤位前人群聚集，耐心等待剛出爐的熱食，攤主手法俐落，切肉、串肉、翻烤，動作之間流露多年累積的熟練，對許多在地居民而言，這些味道不只是飲食，更是成長記憶的一部分。

回民街一帶自唐宋以來便是中外商旅往來的重要聚落，隨著絲綢之路的發展，不同文化在此交融，逐漸形成今日多元共存的街區樣貌。