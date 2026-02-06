〈大陸采風〉大唐不夜城 夢回盛唐氣象

入夜後的大唐不夜城燈火璀璨，唐風建築與主題燈飾映照街景，遊客絡繹不絕，重現西安最繁華熱鬧的文化街區景象。(記者張翔攝)

夜幕低垂華燈初上，當城市逐漸褪去白日的喧囂，大唐不夜城卻正要展開屬於它的時刻。位於西安市雁塔區的大唐不夜城，在夜色映襯下燈火璀璨，人潮緩緩湧動，彷彿一條穿越時空的長廊，將現代城市與盛唐想像悄然連結。

沿著中軸步行而入，寬闊的步行街道在燈光勾勒下顯得氣勢非凡。街道兩側，唐風建築線條分明，飛簷斗拱在光影映照中層次分明，朱紅、鎏金與暖黃燈色交織出一幅華麗卻不浮誇的夜景。不同於一般商圈的喧鬧，大唐不夜城更多了一份沉穩與儀式感，讓人不自覺放慢腳步，細細感受夜晚的氛圍。

人群之中，不時可見身著漢服的遊客緩步而行，衣袖隨風輕擺，與周圍景致自然融合，街頭表演的舞者隨鼓點起舞，樂聲在夜空中回盪，表演不僅是觀賞，更像是一場參與式的文化體驗。

大唐不夜城最引人注目的，莫過於散落於街區各處的大型主題雕塑與裝置藝術，高聳的唐代人物雕像，在燈光映襯下神情生動，既具歷史意象，也帶有當代審美，這些雕塑不只是拍照背景，更像是一個個象徵符號，提醒人們這座城市曾經擁有的文化高度與開放氣度。

大唐不夜城的魅力在於夜晚，燈光設計成為主角，沿著建築輪廓鋪陳，讓整個空間層次分明卻不刺眼，遠處的大雁塔在夜色中靜靜佇立，古老的身影與不夜城的繁華形成對比，也讓人感受到西安這座城市特有的時間厚度。