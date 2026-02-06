〈大陸采風〉西安鐘樓 城市記憶地標

西安鐘樓巍然矗立於古城中心，重簷飛簷氣勢莊嚴，見證六百餘年城市發展，是西安最具代表性的歷史地標之一。(記者張翔攝)

晨光灑落在古城西安的正中央，一座飛簷層疊、氣勢莊嚴的古樓靜靜矗立。鐘樓，在城市日復一日的脈動中，始終穩坐中軸，見證著歲月流轉與人間煙火，當藍天映襯綠瓦，斑駁城牆訴說過往，這座六百餘年的歷史建築，不僅是城市地標，更是一部立體的時間史書。

西安鐘樓始建於明洪武十七年（西元1384年），原位於城西，後於明萬曆年間整體平移至今日所在，展現當時高超的工程技術。鐘樓為磚木結構，通高三十六公尺，重簷歇山頂，覆以綠色琉璃瓦，屋脊起伏舒展，斗拱層層承托，細節之處盡顯明代官式建築的嚴謹與典雅。

過去，鐘樓與城內鼓樓相互呼應，形成「晨鐘暮鼓」的報時制度，規範城市作息，也維繫著城內居民的生活節奏。鐘聲響起，不只是時間的提醒，更是一種秩序與安全的象徵。站在鐘樓之下，彷彿仍能想見當年鐘聲迴盪城郭、商旅歇息、城門啟閉的景象。

隨著時代推進，鐘樓的功能逐漸轉變，但其文化意義卻愈加深厚，如今的鐘樓，已成為旅人初識西安的重要起點。

白日的鐘樓，氣勢沉穩，細看木構雕飾與歲月留下的痕跡；夜晚的鐘樓，則在燈光映照下流露出另一種溫潤之美。

西安鐘樓，不只是建築，更是一種時間的象徵，它見過王朝更迭，也陪伴城市走向現代，在喧囂與靜謐之間，鐘樓依舊安然矗立，提醒著世人：歷史從未遠去，只是換了一種方式，與今日並肩同行。