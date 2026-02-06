〈大陸采風〉走進兵馬俑世界 凝視千年地下帝國

秦始皇帝陵出土的立射俑，身姿挺立、神情專注，展現秦代弓弩兵作戰時的瞬間動態，細節刻畫生動，反映當時高超的製陶工藝。 (記者張翔攝)

記者張翔∕綜合報導

遼闊的關中平原在視野中鋪展，遠方群山低伏，天地之間顯得格外開闊，很難想像，在這片看似平靜的土地之下，埋藏著一座規模空前、延續兩千餘年的地下帝國。秦始皇帝陵，不僅是一處考古遺址，更是一部凝固於黃土之中的歷史鉅作。

博物院位於西安市臨潼區，是世界文化遺產「秦始皇陵」的重要展示場域，當遊客步入一號坑展館的那一刻，視線瞬間被眼前景象牢牢吸引，數以千計的陶俑整齊排列於坑道之中，陣列森嚴、氣勢磅礡。那是一種不需要言語的震撼，陶俑面容各異、神情不一，或沉穩、或嚴肅、或若有所思，彷彿一支仍在待命的軍隊，跨越兩千年的時空，靜靜佇立，等待某個再也不會到來的命令。

坑道裡每一尊陶俑都不是制式的複製品，而是擁有獨立的臉孔與姿態，有人低眉沉思，有人目光堅定，細看之下，連鬍鬚、髮髻與鎧甲紋路都各不相同。這樣的細緻程度，讓人不禁想像，當年參與製作的工匠，是以何種心境，一筆一刀，將生命的痕跡留在泥土之中。

根據史料記載，秦始皇帝陵的建造，始於秦王政即位之初，歷時近四十年，動員數十萬人力，以秦都咸陽為藍本規劃，是一座模擬真實世界的地下宮殿，宮殿、百官、軍隊一應俱全。展廳中除了陶俑本身，還可見大量出土文物，包括青銅兵器、戰車構件等，以及考古修復的過程展示，經過科學檢測，部分兵器表面至今仍保有鋒利刃口，顯示秦代冶金技術已相當成熟。導覽員解說時也提到，陶俑最初並非今日所見的素樸土色，而是曾經覆以鮮豔彩繪，紅、藍、綠等顏色層層上色，只是隨著時間推移，顏料逐漸剝落，留下如今沉穩內斂的模樣，彷彿歷史自行為它們選擇了最適合的顏色。

二號坑與三號坑規模雖較小，卻呈現更完整的軍陣配置，弓弩手、戰車兵、指揮官各司其職，布局精密，反映出秦軍嚴明的軍事體系，站在高處俯瞰坑內陣列，不難理解為何秦朝能以短短十餘年完成統一大業。

今日所見的秦始皇帝陵仍只是冰山一角，地下仍有大量區域尚未開掘，其中最核心的主墓區，至今仍保持封存狀態，根據史記記載，墓室內設有以水銀模擬的江河湖海，天頂鑲嵌星辰，機關密布，考古學界基於保存考量，選擇等待更成熟的科技再進行開掘，讓這座地下帝國繼續沉睡，也保留歷史最完整的樣貌。