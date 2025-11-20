大陸銀行開始大規模賣房，釋放了什麼樣的訊號？／羅登廉

羅登廉（自由撰稿人）

媒體報導，近期，多家銀行正透過阿里資產平台、京東資產交易等線上平台掛牌“銀行直供房”，以低於市價20%~30%甚至更多的優惠價格向外出售，涵蓋範圍包括住宅、公寓、商舖、辦公室等類型的房產。

銀行下場賣房，價格挺誘人，比市價低兩三成的比比皆是，有的甚至直接腰斬，可真掏錢下單的人沒多少。蘭州那一百套單價兩千的房子，愣是一間沒賣出去。這讓人捉摸不透當下購屋者心理，也透漏出當下市的真實狀態。

照理說，便宜貨會引起大家搶購。尤其是銀行賣的房子，比止止房可靠了，起碼產權清晰，沒那麼多亂七八糟的糾紛，不用怕買了房還住不進去。但為什麼就是賣不動呢？核心還是錢的事兒。這些房子看著總價低，但大多要求一次性付款，就算能貸款，也要按銀行的規矩辦。一般剛需族可能沒那麼多現金，手裡的錢夠首付都不錯了， 總不能為了撿個便宜，把全家的積蓄都掏空，萬一後面有個急事 連週轉的餘地都沒有了。

而銀行掛出來的房子大多是抵債來的，地段、戶型往往沒那麼理想，要嘛在偏遠的地方，要嘛是戶型奇怪的公寓。這些房子本身就不是市面上的香餑餑，就算打了折，也難讓人動心。反觀那些被搶著拍走的，都是銀行自己用的辦公大樓，地段好、實用性強，自然有人願意購買。這說明不是購屋者不想撿漏，而是沒人願意為了便宜，買一間住著不方便，想轉手又難的房子。

這說明，房產的屬性正在回歸居住本質。銀行畢竟是金融機構，不是房仲，散賣不僅效率低，還容易引發輿論。所以，不如換個思路，把零散的房子打包起來，要嘛轉給專業的資產管理公司，要嘛改造成人才公寓或保障房。這樣，既解決了處置難題，也能發揮房子的實際用途，比一套套掛著等人買可靠了。

這預示著未來房產市場，將會有更多存量資產轉向保障領域。房子不再只是用來交易的商品，更要承擔居住保障的功能，其金融資本和民生需求會慢慢找到平衡點。

銀行賣房，也說明整個社會的財富觀念正在改變。以前大家把房子當成最重要的資產，現在看到銀行低價賣房都沒人買，會慢慢明白，房子不是穩賺不賠的投資，財富保值不能只靠房產。這種觀念的轉變，會讓資金流向更多樣化的領域，也會讓市市回歸更理性的狀態。

說到底，銀行大規模賣房，不是偶然現象，而是房地產市場調整 金融風險防控，民生需求升級等多重因素作用的結果。它預示著房地產的黃金時代已經落幕，一個更理性、更分化、更注重實用價值和民生保障的新時代正在到來。這對銀行來說，要學會用資產管理的思維處置房產；對購屋者來說，要放棄投機心理，回歸居住需求；對整個市場來說，或許是一次陣痛，但也是一次回歸本質的機會。（照片翻攝示意圖）