大陸銳實力 反制賴17條升級版

大陸福建海事局等單位6日舉行「台灣淺灘海域搜救應急演練」，開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」，逼近澎湖與台灣本島。海巡署表示，陸方演練區域是在台海中線以西，現在海域狀況正常。綜合兩岸訊息可知，雙方海上執法情勢緊張，但仍維持「鬥而不破」局面。

不難判斷，大陸此次行動所針對的對象，百分之百是賴政府11月26日國安高層會議制定的「守護民主台灣國安行動方案」（下文簡稱行動方案）。這套行動方案除了重申兩國互不隸屬等既有立場外，還加碼提出「一國兩制台灣方案」是不可觸碰的紅線、2027武統台灣等概念，事實上是今年3月「賴17條」的升級版。

廣告 廣告

3月13日「賴17條」公布後，北京反應激烈，視為這是賴政府上任後在兩岸關係上最嚴重的一次挑釁，除了施加輿論壓力、新增台獨檢舉專欄外，4月1日至3日，就在東部戰區舉行「海峽雷霆—2025A」的實戰演習，大陸海警亦配合軍方在台灣周邊海域組織執法巡查。

賴政府此次的行動方案，不僅延續了「賴17條」的基本理念和措施，在一些具體論述、做法上甚至有過之而無不及。這說明，外界原認為17條是為了大罷免而來，隨著大罷免大失敗，賴政府可能務實調整，但恰恰相反，作為「賴17條」的升級版，行動方案除了有提前備戰2026地方選舉的考量外，相信還與大陸九三閱兵、釜山「川習會」、鄭麗文當選國民黨主席及日相高市早苗「台灣有事論」有關。

但大陸的這波反制未必會複製回應「賴17條」，或之前針對民進黨政府的歷次行動。

首先，大陸今年反獨行動的主線基本鎖定在管轄權、行政執法權、司法權這部分，包括公安對沈伯洋、八炯、閩南狼、網軍等立案偵辦與通緝懸賞等措施，以及近期國台辦記者會首次提出台灣民眾可以申領大陸身分證，因而此次海警在台海中部進行演練、執法行動，同樣是宣示管轄權、行政執法權。

其次，釜山「川習會」後，美中軍事緊張情勢大為緩和，加上賴總統近期在闡述行動方案時重點強調2027武統台灣，故大陸有可能對採取軍事演習的動作較為謹慎。尤其是因應近期高市引發的外交危機，北京較大可能將軍事演練聚焦東海、黃海的對日方向，在台海部分維持海警執法演練的「兩岸一國」管轄權宣示，應是較平衡的選項。

幾年前，西方曾將大陸的國際實力比喻為銳實力（Sharp Power），即有別於傳統的硬實力（軍事）、軟實力（文化），隨著賴政府在兩岸間築起高牆、深化敵對關係，未來大陸或將更多運用「銳實力」作為破局之道。（作者為智庫研究員）