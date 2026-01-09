大陸鐵殼船越界捕魚 海巡強制驅離

海巡署表示，六日上午曾在台中港北方二十六浬處海域發現一艘越界大陸漁船，立即以無線電、艇外廣播及水砲實施強制驅離。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

網路流傳影片指出，苗栗通霄外海六日下午三時多出現大陸鐵殼船越界捕魚，並質疑海巡署是否有作為？海巡署中部分署九日表示，六日上午十時四十分在台中港北方二十六浬處海域發現一艘越界大陸漁船，立即以無線電、艇外廣播及水砲強制驅離，直到七日中午十一時二十二分左右將九艘不明目標及大陸漁船均驅離出我國限制水域。

海巡署中部分署昨日表示，近日強烈東北季風，中部海域有大陸漁船現蹤，分署全天候掌握海域動態，遇狀況隨即調派艦艇前往應處。六日上午六時四十分第四巡防區指揮部運用雷達系統掌握苗栗及中部海域有九艘不明目標並全程掌握各目標動態，同步通報艦隊分署調度宜蘭艦前往，依威脅目標影響程度依序執行驅離任務。

中部分署說，六日上午十時四十分在台中港北方二十六浬處海域發現一艘越界大陸漁船，立即以無線電、艇外廣播及水砲強制驅離，直到對方遠離限制水域後，持續依通報目標執行清查及辨識，利用岸際雷達監控及通報海上巡防艦查處等，七日上午九艘不明目標及大陸漁船都驅離出限制水域。

民眾在社群媒體「社會事新聞影音」ＰＯ出影片，內容為漁民見到大陸籍漁船越界捕魚，且漁網一撒，大批漁獲即被大陸籍漁船捕走，漁民也質疑「魚都被捕光光了，海巡呢？」且時間點為六日下午約三時引發討論。

海巡署強調，各海域皆設有勤務統合中心及雷達監控系統，二十四小時即時掌握海域動態，一旦發現未經許可越界或異常行為，將依法實施驅離；另呼籲民眾若於海上發現異常目標或違法行為，請撥打一一八報案專線，海巡將儘速前往處置。