大陸開放上海居民至金馬旅遊 蔣萬安：兩岸間觀光交流都是好事

大陸文旅部4日宣布開放上海居民至金門、馬祖旅遊，陸委會表示大陸不要「只說不做」，還批國共論壇如果是配合統戰，政府不會接受。台北市長蔣萬安今日出席台北國際動漫節受訪表示，兩岸之間的觀光交流都是好事，大家都應該做出有智慧的決定，他強調，兩岸之間一定要對話，秉持對等尊嚴善意，為人民謀求福祉，中央也應該要樂觀其成。

大陸文旅部昨日宣布近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，被認為是國共論壇交流成果。不過陸委會卻回應大陸不要「只說不做」，還批國共論壇如果是配合統戰，政府不會接受。

蔣萬安5日出席台北國際動漫節開幕典禮前針對上海開放旅遊受訪，他表示，兩岸之間的觀光交流都是好事，我想大家都應該做出有智慧的決定，為人民謀福祉。

蔣萬安說，他一再強調兩岸之間的對話一定要秉持對等尊嚴善意，陸委會也應該要看到地方以及民間，中央也應該要樂觀其成。

記者追問，蔣萬安被外界認為是中美之間的「最大公約數」，蔣萬安表示，他心裡面最大的就是台北市民，未再多做回應。

