大陸開放上海赴金馬旅遊！陸委會「冷回一句話」 蔣萬安神反擊

大陸文旅部4日宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這是繼民國113年大陸先後重啟福建居民赴馬祖和金門旅遊以來，再度研議放寬部分大陸地區旅客赴金馬旅遊限制。對此，台北市長蔣萬安今受訪表示，兩岸之間的觀光交流都是好事。對於陸委會冷回大陸不要「只說不做」，蔣萬安則認為「中央也應該要樂觀其成」才對。

蔣萬安今受訪表示，兩岸之間的觀光交流都是好事。（圖/中天新聞）

蔣萬安今天（5日）出席台北國際動漫節開幕典禮，他於典禮前接受採訪，被問到對上海開放旅遊時表示，兩岸之間的觀光交流都是好事，他想大家都應該做出有智慧的決定，為人民謀福祉。

大陸文旅部4日宣布近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊。圖為金門觀光景點。（示意圖/資料照）

針對陸委會回應大陸不要「只說不做」，還批國共論壇如果是配合統戰，政府不會接受。蔣萬安則回應，他一再強調兩岸之間的對話，一定要秉持對等尊嚴善意的原則來進行，陸委會也應該要看到地方以及民間在推動兩岸對話，為人民謀福祉，中央也應該要樂觀其成。

