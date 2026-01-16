大陸防孤獨死App「死了麼」觸霉頭 擬改名「Demumu」

大陸防孤獨死軟體「死了麼」突然遭到強迫下架，創始人猜測可能是名字太觸霉頭，因此打算改成Q版名字「Demumu」。

大陸有一款為了防止獨居老人孤獨死、提供獨居者上網「簽到」的App，取名叫「死了麼」，非常受歡迎，一度高居蘋果電腦App Store付費應用程式榜榜首，不過現在在大陸有人想下載，卻找不到了，「死了麼」的創始人表示，App是被大陸方面「強迫要求下架」。（葉柏毅報導）

據大陸「南方網」報導，「死了麼」的app創始人郭姓工程師，確認了「死了麼」突然遭到下架的訊息，不過並沒有說明「死了麼」被下架的原因。

目前在中國大陸以外的蘋果App Store，仍然能夠搜到「死了麼」App，軟體說明是「每天打Aapp，點一下『我還活著』；如果連續多天未簽到，系統將自動寄送e-mail或者簡訊，通知你的緊急聯絡人，提醒他們『你可能需要被關心』」。

據郭姓工程師表示，他推測，「死了麼」可能是由於名字不好聽，所以才在大陸被強迫下架。因此他公開向使用者募集一個「響亮的新名字」。目前，排名最高，最可能改的名字，叫做「Demumu」，郭姓工程師表示，「Demumu」是經過團隊慎重討論後，創造的詞彙。他解釋說，前兩個字母「De」，是取自英文單字「Death」，緊扣「死亡」的核心概念，而後半部分的「mumu」，則是希望能營造一種親切、可愛的「Q萌感」。