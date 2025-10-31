大陸防長董軍稱統一是歷史大勢 外交部嚴正駁斥：主權獨立互不隸屬
中國國防部部長董軍今（31）日在馬來西亞的東協峰會上，向美國戰爭部長赫格塞斯強調，台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢；美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對「台獨」。對此，我外交部嚴正重申，主權獨立互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定。
針對董軍的發言，外交部今嚴正駁斥，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識。中方慣常施壓脅迫他國附和或接受其立場，凸顯其傲慢與霸權心態。
外交部呼籲國際社會與民主台灣共同維護台海及區域的和平與穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。
