大陸雲端三巨頭明年持續衝刺 AI 布局 新一波模型大戰開打

阿里巴巴、騰訊、字節跳動等大陸雲端三巨頭明年持續衝刺AI布局，主要目的在於擴大自家AI模型量能，爭取更多用戶。隨著三巨頭擴大投資AI，大陸新一波AI模型大戰同步開打，並牽動全球AI模型市場發展。

高盛證券報告指出，每當美國模型實現一次大的版本躍升（Step-up），大陸AI模型通常會在隨後的三到六個月內迅速跟進，透過技術迭代縮小能力差距。這種「領跑-追趕-再領跑」的節奏，已成為美中科技競爭的新常態。

大陸本土數據分析公司QuestMobile統計，字節跳動旗下的AI助手「豆包」月活躍使用者規模在2025年第3季達到1.72億，已超越DeepSeek，位居大陸最受歡迎的聊天機器人。該公司還透過向企業推廣旗下雲服務「火山引擎」，與阿里巴巴展開激烈競爭。

目前，阿里最新上線的「通義千問App」已覆蓋超1.1億終端設備，月活躍用戶數突破3,000萬，還接入高德地圖等阿里生態場景，能力愈來愈強。

騰訊也將AI助手「混元」整合進微信支付，透過AI文案工具和功能表識別功能。

