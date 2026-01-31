大陸駐點記者手記從非遺到「新消費」：一家台企的「文化轉譯」與兩岸商業新航道

台企翁財記與福州海絲信俗文化中心，共同推出「福媽福禮」文化禮盒。禮盒以兩岸共同傳承的非遺印記為內核，嘗試以商業為媒介，探索非遺活化的新路徑。

在福州三坊七巷天后宮，「茶幫拜媽祖」這一承載閩商福文化記憶的非遺習俗，正悄然融入當代生活。推動這一轉變的，是一家在福建紮根三十餘年的台資老字號———翁財記。

近日，翁財記與福州海絲信俗文化中心，共同推出「福媽福禮」文化禮盒。禮盒以兩岸共同傳承的非遺印記為內核，嘗試以商業為媒介，探索非遺活化的新路徑；同時也為如何在中華文化沃土中推動兩岸文化融合與商業創新，提供了一個鮮活的實踐樣本。

一、緣起：跨越海峽的文化共鳴

「茶幫拜媽祖」習俗，凝結了閩商渡海闖蕩、敬天感恩的精神傳統。作為早期西進大陸並評獲「福建老字號」的台資品牌，翁財記對此有著天然的情感認同。

「老字號不能只靠『老』，更要創造新價值。」企業負責人翁先生表示，「『福建老字號』是一份責任。我們希望用現代商業語言，把兩岸共有的文化故事講給年輕一代聽。」

這一理念促使翁財記與相關非遺保護單位達成深度合作。雙方強調，這不只是簡單的商業贊助，而是追求一種「共生設計」———讓文化從廟堂儀軌走向市井生活。

二、實踐：古今對話的「文化轉譯」

如何讓厚重的歷史轉化為可感知、可分享的當代體驗？翁財記提出「文化轉譯」的三層實踐：

1.符號提煉，形意煥新

團隊放棄對傳統供品的直接複製，深入挖掘「五方納財」吉祥理念，選取五種優質堅果，賦予「集天地精華」的現代健康寓意。禮盒設計萃取福州天后宮建築色彩與線條，兼具莊重與雅致。

2.敘事重構，情感賦能

產品附有精心編撰的文化卡片，不僅重儀軌細節，而且聚焦於閩商文化中的勇氣、互助與平安祝願，將歷史轉化為溫暖的人際寄語。

3.場景融合，日用即道

禮盒定位為蘊含真誠祝福的日常贈禮，適用於商務致謝、親朋關懷、旅行手信等多元場景，讓文化在人際流動中自然復蘇。

福建省民俗專家對此評價：「這體現了從『文化挪用』到『文化對話』的轉變。品牌並未消費符號，而是嘗試理解其內核，並進行貼合當代語境的表達。」

三、價值：多維共生的新生態

「福媽福禮」超越了一般商品的意義，構建了多方共贏的價值體系：

對品牌而言，是從文化親和力到品牌差異化的深度進化；

對非遺而言，是以商業力量推動傳統文化輕盈觸達社會，尤其是年輕群體；

對兩岸而言，是以產品共創為橋樑，紮實累積跨越海峽的理解與認同。

四、啟示：文化商業的新航標

翁財記的此次嘗試，為行業提供了若干前瞻啟示：

深耕即共生：文化理解需長期主義的真誠，而非短期介入；

轉譯貴在創新：在尊重內核的基礎上，敢於運用當代設計語言進行表達；

共創成就價值：與地方文化機構建立平等、互信的夥伴關係；

情感跨越隔閡：「平安」「感恩」等人類共通情感，是引發廣泛共鳴的關鍵。

當然，挑戰依然存在：文化解讀的準確性、商業與公益的長期平衡、可持續創新等，都是這條新航道上必須面對的課題。

五、結語：一場關於連接的當代敘事

「福媽福禮」本質上是一個關於連接的現代寓言———連接過去與現在、廟堂與市井、海峽兩岸共同的情感記憶。

它的問世，不僅是一次商業發布，更是一個可觀察、可探討的文化商業樣本。它預示著，兩岸民間交流中最堅韌、最具生命力的部分，正逐漸沉澱於產品、設計、消費與日常祝福的細微處。

我們期待，這聲源自共同文化基因的「福媽」祝願，能在當代生活中激起溫暖而悠長的回響。

（編者按：非遺如何在當代實現創造性轉化？這款融合媽祖文化與健康理念的「福媽福禮」給予我們哪些思考？歡迎關注後續報導，共同參與這一文化共創話題的討論。）