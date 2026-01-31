大陸駐點記者手記從非遺到「新消費」：一家台企的「文化轉譯」與兩岸商業新航道
▲台企翁財記與福州海絲信俗文化中心，共同推出「福媽福禮」文化禮盒。禮盒以兩岸共同傳承的非遺印記為內核，嘗試以商業為媒介，探索非遺活化的新路徑。
在福州三坊七巷天后宮，「茶幫拜媽祖」這一承載閩商福文化記憶的非遺習俗，正悄然融入當代生活。推動這一轉變的，是一家在福建紮根三十餘年的台資老字號———翁財記。
近日，翁財記與福州海絲信俗文化中心，共同推出「福媽福禮」文化禮盒。禮盒以兩岸共同傳承的非遺印記為內核，嘗試以商業為媒介，探索非遺活化的新路徑；同時也為如何在中華文化沃土中推動兩岸文化融合與商業創新，提供了一個鮮活的實踐樣本。
一、緣起：跨越海峽的文化共鳴
「茶幫拜媽祖」習俗，凝結了閩商渡海闖蕩、敬天感恩的精神傳統。作為早期西進大陸並評獲「福建老字號」的台資品牌，翁財記對此有著天然的情感認同。
「老字號不能只靠『老』，更要創造新價值。」企業負責人翁先生表示，「『福建老字號』是一份責任。我們希望用現代商業語言，把兩岸共有的文化故事講給年輕一代聽。」
這一理念促使翁財記與相關非遺保護單位達成深度合作。雙方強調，這不只是簡單的商業贊助，而是追求一種「共生設計」———讓文化從廟堂儀軌走向市井生活。
二、實踐：古今對話的「文化轉譯」
如何讓厚重的歷史轉化為可感知、可分享的當代體驗？翁財記提出「文化轉譯」的三層實踐：
1.符號提煉，形意煥新
團隊放棄對傳統供品的直接複製，深入挖掘「五方納財」吉祥理念，選取五種優質堅果，賦予「集天地精華」的現代健康寓意。禮盒設計萃取福州天后宮建築色彩與線條，兼具莊重與雅致。
2.敘事重構，情感賦能
產品附有精心編撰的文化卡片，不僅重儀軌細節，而且聚焦於閩商文化中的勇氣、互助與平安祝願，將歷史轉化為溫暖的人際寄語。
3.場景融合，日用即道
禮盒定位為蘊含真誠祝福的日常贈禮，適用於商務致謝、親朋關懷、旅行手信等多元場景，讓文化在人際流動中自然復蘇。
福建省民俗專家對此評價：「這體現了從『文化挪用』到『文化對話』的轉變。品牌並未消費符號，而是嘗試理解其內核，並進行貼合當代語境的表達。」
三、價值：多維共生的新生態
「福媽福禮」超越了一般商品的意義，構建了多方共贏的價值體系：
對品牌而言，是從文化親和力到品牌差異化的深度進化；
對非遺而言，是以商業力量推動傳統文化輕盈觸達社會，尤其是年輕群體；
對兩岸而言，是以產品共創為橋樑，紮實累積跨越海峽的理解與認同。
四、啟示：文化商業的新航標
翁財記的此次嘗試，為行業提供了若干前瞻啟示：
深耕即共生：文化理解需長期主義的真誠，而非短期介入；
轉譯貴在創新：在尊重內核的基礎上，敢於運用當代設計語言進行表達；
共創成就價值：與地方文化機構建立平等、互信的夥伴關係；
情感跨越隔閡：「平安」「感恩」等人類共通情感，是引發廣泛共鳴的關鍵。
當然，挑戰依然存在：文化解讀的準確性、商業與公益的長期平衡、可持續創新等，都是這條新航道上必須面對的課題。
五、結語：一場關於連接的當代敘事
「福媽福禮」本質上是一個關於連接的現代寓言———連接過去與現在、廟堂與市井、海峽兩岸共同的情感記憶。
它的問世，不僅是一次商業發布，更是一個可觀察、可探討的文化商業樣本。它預示著，兩岸民間交流中最堅韌、最具生命力的部分，正逐漸沉澱於產品、設計、消費與日常祝福的細微處。
我們期待，這聲源自共同文化基因的「福媽」祝願，能在當代生活中激起溫暖而悠長的回響。
（編者按：非遺如何在當代實現創造性轉化？這款融合媽祖文化與健康理念的「福媽福禮」給予我們哪些思考？歡迎關注後續報導，共同參與這一文化共創話題的討論。）
其他人也在看
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 8 小時前 ・ 110則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 591則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 10則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 103則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步
正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 72則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 21則留言