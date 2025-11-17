大陸黃海實彈軍演仍出動18機艦擾台 蘭嶼東方外海直升機盤旋
國防部今（17）日上午公布最新的解放軍台海周邊海、空域動態，在15日發動「聯合戰備警巡」之後，16日大陸軍方在台海周邊減少為18機艦侵擾，不過其中仍有軍機2架次飛越台灣海峽中線。
根據國防部的資料，11月16日6時到17日6時，總共偵獲解放軍機8架次及解放軍艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動，其中有2架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的西南及東南空域。
在台灣海峽中線以西，11月16日7時40分到18時55分，有主戰機6架次，全部維持在中線以西飛行，沒有任何架次跨越海峽中線。
在我國防空識別區的西南面，16日8時45分到13時10分，則有輔戰機1架活動，同時還曾往南飛到鵝鑾鼻南面的外海。此外在台東蘭嶼的東方海域，16日10時10分到11時30分，則有從大陸艦艇上起降的直升機1架。
針對解放軍的相關活動，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
