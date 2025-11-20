大陸黃豆博弈勝出的啟示

近來大陸針對該國兩大黃豆進口國美國以及巴西企圖透過斷供、限供、大幅提高售價等手段，拿捏該國獲取更多的利益，所做出冷靜、迅速、精準的回應，甚至轉化為有力的戰略反制工具，為如何化解黃豆放在一個籃子危機做出極佳示範，值得借鏡。

大陸是全球最大的黃豆消費國，每年黃豆消費量超過1億噸，但自給率較低，對外依存度高達83.57％，且來源高度集中在美國、巴西、阿根廷等少數國家，此種結構性風險，成為保障糧食安全的短板。

受到天候、耕地、國安等限制，且大陸以生產主糧水稻、小麥、玉米為主，黃豆生產遠不夠需求，美國黃豆遂成為主要來源。黃豆早已成為大國博奕的隱形武器，大陸早在川普第一任總統任期發動對中貿易戰時，即深刻體認到，受制於單一賣家，極可能給國家糧食安全帶來致命性的威脅。自此大陸透過政策引導（大豆振興計畫）及價格補助，全力推動進口通路多元化，增加俄羅斯、衣索比亞、莫三比克、坦桑尼亞等新興進口管道，進口國達15個國家，並於安哥拉投資2.5億美元開闢10萬公頃的黃豆及玉米田，收成的6成將銷往中國；擴充國家儲備；提高自給率（黃豆播種面積由2021年1.26億畝增加至2023年1.57億畝，總產量由1639萬噸增加至2084萬噸，黃豆自給率比2020年提高了4個百分點）；實施豆粕減量替代（替代率達15％，到2027年前，飼料中的豆粕用量占比將從15.3％降至12％）；積極開發適合大陸種植的新品種，擺脫對於進口種子的依賴；推動輪種混種等措施，以「三分進口、三分國產及四分儲備」為對策，來提高應對市場風險的能力，進而擺脫依賴單一國家的高度風險。

經過多年的努力，大陸已有底氣可確保黃豆穩定供應，不僅可在川普祭出對等關稅時，迅速調整黃豆採購策略，把訂單轉向其他國家，將壓力轉向美方。來自美國豆農的龐大壓力，可能撼動接下來的選舉讓川普不得不向中國妥協，然而自10月底川普與習近平會晤後，中國至今只採購33.2萬公噸美國黃豆和美方預期相差甚遠，反成為中方籌碼。

即便又遇另一個黃豆出口大國巴西糧商趁機大幅提高黃豆價格，中國企業也能因多元進口管道，充足的儲備，不僅立即叫停對巴西黃豆採購，改向阿根廷、俄羅斯、烏拉圭採購，還一致決議暫停採購今年12月至明年1月船期的巴西新黃豆，巴西供應商短視做法，不僅丟了訂單更失去長期建立的信任，無疑搬石頭砸自己的腳，得不償失。

中國透過長期有計畫的布局和卓越的執行力，在產量、技術、產業鏈的三重加持下，成功從過去被動的「價格接受者」，轉為主動的「價格主控者」，不再受制於人也驗證了真正的力量不是讓對手屈服，而是能讓自己人心安。台灣農產品出口過去高度依賴大陸，現今則高度依賴日本市場，卻不留後手，很容易步美國和巴西過於近利缺乏長遠布局的後塵。戰國縱橫家鬼谷子曰：「效之於人，驗去亂之前，吾歸於誠已」，就算「以敵為師」，誰言不可？（作者為農漁經學者）