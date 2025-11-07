大陸「婚鬧」習俗變成違法犯罪勒索！／羅登廉

▲新人婚車遭遇攔截勒索要50條香菸作為喜錢，新人不願糾纏選擇棄車離開。

羅登廉（作家、文藝評論家）

11月5日上午，大陸河北一對新人的婚車遭遇攔截，攔車者索要50條香菸作為喜錢。由於婚禮行程緊湊，新人不願過度糾纏，最後選擇棄車離開，未報警處理。

本是新婚夫婦一輩子最喜慶的日子，卻變成一幕堵心的鬧劇。更讓人費解的是，當地街道辦那句「攔婚車較常見，不攔反而不好」的說法。我們不禁要問：這種習俗傳承意義何在？ 豈能讓習俗演變成陋習？

傳統習俗裡雖然有攔婚車「討喜」這檔子事，但從來都是點到為止的熱鬧。宋代就有類似的攔門習俗，圖的是沾點喜氣、互通吉祥，要幾顆糖，換一句真心祝福，雙方都歡喜。但現在有些地方的「婚鬧」早就變味了！

開口就要50條煙，價值近六千塊，還能換算成高檔煙，這不是“討喜”，是精準算計的勒索。新人特意從外地租車想躲開麻煩，結果還是沒能倖免，可見這種風氣已經成了當地婚嫁的一道陰影。

更可怕的是這種歪風背後的集體默許。街道辦電話接線員告訴媒體“常見”“不攔反而不好”，暴露的恰恰是基層治理的麻木。當違法行為被包裝成習俗，當受害者的隱忍被當成理所當然，歪風自然越刮越盛。

據媒體報導，河南項城曾有多次攔婚車索財被拘留的案例，陝西興平甚至專門發通告禁止這類行為，這些案例說明，所謂的「常見」不過是縱容的結果。沒人舉報不代表沒人受害，更多新人可能像這對河北新人一樣，為了不耽誤吉時選擇忍氣吞聲，可這種隱忍只會讓不法者更加肆無忌憚。

其實，攔車者利用新人怕耽誤吉時的心理，堵路索財，已經符合敲詐勒索的構成要件，涉案金額六千塊早已遠超立案標準。之前，河北就有兩人攔婚車要10條菸被行政拘留，陝西米脂7人攔車嫌紅包少也被處罰。這些案例說明，習俗絕對不能成為違法的擋箭牌。那些覺得拿點東西不算事的人應該明白，一次兩次的得手可能僥倖，可多次實施終將面臨法律的嚴懲。

婚俗的本質是祝福，不是為難。真正的喜慶，是鄰裡親友真心實意的道賀，不是趁火打劫的算計。整治這種歪風，既需要執法部門主動亮劍，對組團索財、高額索要的行為嚴厲查處，也需要基層組織積極引導。街頭辦不該是歪風的旁觀者，而該成為文明婚俗的倡導者，提前宣傳法律邊界，婚禮當天主動維護秩序，讓喜慶回歸本真。

新人棄車離開的選擇，是無奈也是無聲的反抗。希望這起事件能讓大家明白，好的習俗要傳承發揚，不好的應該揚棄，不能因為傳承而逾越法律底線，熱鬧再盛也不能傷害他人權。何況類似的習俗已演變成了陋習，沒有存在的必要了。婚禮該留下的是溫馨回憶，不是被迫妥協的委屈。少一些趁喜打劫的算計，多一些發自內心的祝福，這樣的喜慶才有意義。（照片翻攝現場視訊截圖）