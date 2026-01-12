大陸「死了麼」App突然爆火 真不是給老人用是關心所有獨居者

▲大陸「死了麼」的 App非常火爆，在蘋果付費軟體排行榜位列第一。

【本報大陸新聞中心 報導】近日大陸一款叫作「死了麼」的 App突然爆火，並且引起廣泛的關注和討論。這款上在蘋果應用商店「死了麼」App，有批評它名稱的，也有認為它是關人獨居老人，另有關心它現在頗為成功的商業模式，因為該款App目前在蘋果付費軟體排行榜位列第一，創始人稱，開發成本僅一千多元，已實現盈利。

據悉，在「死了麼」App走紅之後，有一款名為「死了麼」App也已經上架蘋果應用商店，其簽到功能與「死了麼」相似，目前為免費下載。其實，這款「死了麼」App最先被注意的也是它的名稱，大陸一些網民認為這麼直接把「死」掛上名稱，很晦氣！

廣告 廣告

▲「死了麼」的 App突然爆火，其實不是為了給老人用是關心所有獨居者。

甚至有許多網友建議改為「活著麼」，也有人說名稱精準描繪到「孤獨死」的社會議題，創始團隊表示，目前還沒收到改名要求，在開發的時候就認為「死這個字很少被提及，但是死是每個人都必須去面對的事情」，他們開發這一款應用軟體的目的，就是希望能：引發了年輕人對獨居、孤獨等話題的關注。

「死了麼」App快速爆紅，一方面源於App的名字頗為「驚悚」，另一方面則源於這個App確實戳中了很多人，尤其是獨居者面臨的生活難題，所以一經媒體曝光，就迅速成為熱議話題。

一開始看到「死了麼」App很多人連想到的是一款關心獨居老人的軟體，覺得因應大陸老人人口急速增加情形下，很切合市場需求。但是，開發團隊特別表示，這款App的開發並非針對老人家，而是關心現在有許多獨居的年輕人。

使用者主要是獨居在中國一、二線的大城市的年輕族群，開發團隊表示，這是為獨居人群打造的輕量化安全工具，產品定位並非即時救援系統，而是「被動式預警工具」，主要功能在於降低獨居者長時間失聯卻無人察覺的風險。

「死了麼」App由三名「95 後（1995 年後出生）」的年輕人共同開發，採遠端方式協作完成。App的功能，其實用戶需要設置緊急聯繫人並簽到，若連續多日沒在應用內簽到，若連續多日未在應用內簽到，系統將於次日自動發送郵件告知緊急聯繫人，及時傳遞安全異常信號。

現在有很多獨居者，害怕的就是突發疾病或意外，身邊無人又無法自救，導致嚴重的後果。日前，老牌藝人曹西平在臺中家裡獨居死了幾日才被發現，就是個例子。這款App看似簡單的提醒機制，恰恰是在用低成本為獨居生活補上一道關鍵的安全兜底，也是數位時代背景下一個技術層面的解決方案。

在蘋果App Store中「死了麼」的App現在是付費下載第一，據介紹，該App是為獨居族群打造的輕量化安全工具，目前僅上線蘋果App Store，購買該軟體需要8元人民幣（約新台幣36元），安卓系統App Store尚未上架。（圖記者蔡叔涓翻攝）