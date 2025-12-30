大陸「潤日」族激增！享福利拒融入 「1關鍵差異」惹日人不滿

圖／TVBS

近年來，日本成為中國大陸民眾「潤日」的熱門目的地，這些新移民與傳統華僑有明顯差異。根據專家觀察，「潤日族」多不願融入日本社會或學習日語，僅為享受當地社會福利及安全環境。這種現象已在日本社會引起反響，造成房價波動及文化衝突。專家指出，潤日族通常選擇豪華住宅區定居，但缺乏融入當地文化的意願，導致日本政府開始提高商務簽證門檻，從500萬提升至3000萬日圓，並加強資格審查，以因應這股移民潮帶來的社會變化。

從新華僑到潤日，大陸移民型態大不同。圖／TVBS

在日本工作的台灣人姚宣宏表示，他曾在機場目睹大批中國大陸民眾使用「再入國」通道入境日本，這些人雖然已在日本住了一段時間，卻幾乎不會說日文，甚至將再入國通道擠得水洩不通。姚宣宏進一步分享，他聽朋友反應，居住在高樓大廈的住戶中，有不少中國大陸人雖然了解日本環境，但並不想融入當地社會，仍以說中文為主。

近幾年，「潤學」在中國大陸興起，意指選擇逃離尋求更好生活，而「潤日」便是其中一種模式。政大國際事務學院教授李世暉解釋，潤日族與早期新華僑有顯著差異，他們「沒有特別想要去融入當地的社會，也沒有特別要學習當地的語言，只是想要享受在日本的一些比較好的社會福利以及比較安全的社會秩序」。相較之下，早期的新華僑多會努力學習日語，積極融入日本社會。

日本政經觀察家福澤喬分析，潤日族往往是「看到哪邊有機會，就投機的過去」，這也是日本人不喜歡他們的主要原因，因為「你來這邊生活，但你其實並不愛這一片土地，因為你隨時都想要離開，當你隨時都要想離開，你根本不會想要建設它」。福澤喬指出，潤日族通常選擇在港區或江東區的豪華高樓大廈、郊外別墅或非首都圈重要都市的獨棟住宅定居，大量湧入日本房地產市場，導致房價上漲。

李世暉進一步說明，當潤日族不想融入日本社會，不了解也不遵守日本社會潛規則時，會讓日本人感到格格不入，認為「這些人並沒有想要融入我們生活，但是卻享有我們這邊的福利」。為因應這些問題，福澤喬表示，日本已採取防範策略，包括提高商務簽證門檻，從500萬提高到3000萬，並加強資格審查。無論是新華僑或潤日族，中國大陸民眾的遷移已對日本的政治、經濟與社會帶來深遠影響。

