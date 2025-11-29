大陸「聯合戰備警巡」才結束 「遠海長航」又來侵擾台海
大陸28日才剛實施本月的最後1次「聯合戰備警巡」擾台，今（29）日又派遣機隊穿越台灣南面外海，前往太平洋區域進行「遠海長航」訓練，先宣示台海周邊情勢是「內政問題」，再拒止外國武力的介入。此外，也顯示在賴清德總統發表「2027武統台灣」說法之後，大陸已開始提高對我國的軍事威懾壓力。
國防部今天上午發布新聞稿表示，自7時40分起，陸續偵獲解放軍的殲16型戰機、轟6型轟炸機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機計12架次出海活動，飛越台灣海峽中線及其延伸線，進入我國南部及東南空域，前往西太平洋從事「遠海長航」訓練。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
