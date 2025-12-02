大陸「黑科技」？14奈米晶片巧安排 效能竟可嫓美輝達4奈米

大陸號稱將14奈米製程搭配18奈米DRAM記憶體的人工智慧晶片，效能可以媲美輝達的4奈米GPU，被稱為中國特有「黑科技」出現了！

大陸「半導體產業協會」副理事長魏少軍宣稱，一款採用14奈米製程，並搭配18奈米DRAM記憶體的人工智慧晶片，效能可以媲美輝達的4奈米GPU。魏少軍的說法，雖然被市場認為相當「魔幻」，不過也顯示出大陸正在盡全力，打破人工智慧市場對於輝達架構的依賴性。（葉柏毅報導）

據大陸媒體報導，魏少軍表示，他們使用的晶片，是將14奈米晶片，與18奈米的DRAM「堆疊鍵合」，並採用3D「混合鍵合」技術，實現銅對銅的超高密度連接，這麼做可以顯著提高效率，並且降低運算延遲，而這種新架構，使邏輯運算晶片緊貼記憶體執行，可以更動態地改善AI工作負載。

魏少軍說，經由這種安排，總效能可以超越輝達A100 GPU的表現。不過，顯然魏少軍這樣的說法，是稍微吹牛了，因為根據外媒查詢官方資料顯示，輝達A100 GPU的性能，顯然比大陸最新技術還要出色許多。

不過也有評論認為，雖然美國積極防堵自身的最新科技與設備，流入大陸手中，不過大陸方面也不可能坐以待斃，一定會想辦法自行研發科技，來趕上，甚至可能會超越美國的先進科技，這也正是當初輝達執行長黃仁勳的擔憂之處。