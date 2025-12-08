大陸1818名「雙高」明星網紅被查 湧現信用修復潮補稅65億！

女星范冰冰因逃稅風波重創事業。（圖／中時資料照）

曾經的戲劇一姐女星范冰冰2018年因為逃稅問題，重創形象，慘遭封殺，直到現在在大陸依舊無戲可拍。12月8日大陸國家稅務總局公布2025年前11個月，查了1818名包括多位明星和網紅的「雙高」人員，追繳稅款和滯納金總額高達15.23億元人民幣（約65億元台幣），平均每人要補繳大約84萬元人民幣（約370萬元台幣），消息一出，立刻引發網友熱烈討論。

近日大陸官方積極追稅，被查的「雙高」人士指的是年收入超過100萬元人民幣（約440萬元台幣）或投資資產超過1000萬元人民幣（約4400萬元台幣）的人。稅務部門表示，這些案件來源多元，包括拍戲、參與綜藝、短影音平台收益甚至投資回報等。

大陸稅務機關也鼓勵納稅人主動糾正失信行為，今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取「自我改正措施後，實現了信用修復」，提前移出「黑名單」，同比增長40%。

網友看到這消息直接炸鍋，留言說：「1818個人？？？這要是名單公佈了明天娛樂圈不得大換血啊，15億...」、「多麼誇張，就該公佈出來」、「為什麼現在錢難賺，都讓少數人賺了」、「請提供一下名單，謝謝」、「支持嚴查！」、「信用修復，中文博大精深」。回顧2018年的范冰冰事件，她因逃稅被罰8.8億元人民幣，繳清後免於刑責，但演藝事業遭到重創，演藝工作多轉向海外市場。

