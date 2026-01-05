大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光

（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左膝疑似受重傷，手裡還緊握一張電腦斷層（CT）片及印有中文的塑膠袋，畫面在網路瘋傳。其父親比對影像與護照資料後證實，照片、影片中的女子確實是他的女兒吳某桢。

圖／大陸網美疑似被發現在柬埔寨街頭流浪，引發陸網熱議。（翻攝 微博）

吳父受訪表示，女兒2005年出生，國中畢業後便辭學外出打工，這幾年一直告訴家人「人在浙江上班」。她同時經營短影音帳號，累積約2萬多名粉絲，最後一支影片停在去年12月6日，定位顯示在柬埔寨。

廣告 廣告

儘管聲稱有工作，吳某桢卻頻頻向家裡要錢，家屬心軟多年來陸續匯款，累計超過8萬元人民幣。直到去年11月，家中決定不再繼續資助，但母女、父女之間仍偶有視訊聯繫。

去年12月26日，她突然傳訊表示「腿出問題，需要治療費」，家人又匯出2200元人民幣。不久，親戚在網路上看到一名年輕女子在柬埔寨街頭形容枯槁、疑似受傷的照片與影片，轉給吳父查看，他一眼就認出是女兒。

圖／大陸網美的社群帳號，最後定位地點就在柬埔寨。（翻攝 抖音）

吳父隨即嘗試聯絡女兒卻再也打不通，只能趕緊向當地公安報案。報案後警方調閱出入境紀錄，這才發現，女兒早在去年4月就已出境前往柬埔寨，所謂「在浙江上班」根本只是掩飾行蹤的說法。

從曝光照片可見，她坐在路邊或飯店門口，整個人瘦到皮包骨，像是多日未洗澡。左膝附近一大片紅腫瘀青，疑似骨折或重創，身旁只有CT片和醫療膠袋，狀態相當凄慘。

稍後母親謝女士也證實，曾接到一通「柬埔寨西港」號碼來電，對方聲稱女兒目前在當地醫院，需要家屬前往接人，但細節交代不清。夫妻倆從未出過國，已向地方政府與相關部門求助，希望透過官方管道或駐柬使領館協助，儘快把女兒接回。

圖／有網友事後分享該網美已經在救助站。（翻攝 微博）

謝女士表示，女兒平時很少透露工作內容與動向，大多只在農曆過年短暫回家一次。她回想，12月26日最後一次視訊時，就覺得女兒氣色不好，但當下沒有多追問，如今想起來滿是懊悔。

有網友其後分享稱，12月30日吳某桢疑似已被帶往當地救助站，畫面中她坐在椅子上吃八寶粥，暫時脫離街頭流浪狀態，但相關訊息仍有待官方進一步證實。

更多引新聞報導

台鐵售票機全台大當機！故障到週一還沒好 售票員崩潰了

少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上

