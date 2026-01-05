大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左膝疑似受重傷，手裡還緊握一張電腦斷層（CT）片及印有中文的塑膠袋，畫面在網路瘋傳。其父親比對影像與護照資料後證實，照片、影片中的女子確實是他的女兒吳某桢。
吳父受訪表示，女兒2005年出生，國中畢業後便辭學外出打工，這幾年一直告訴家人「人在浙江上班」。她同時經營短影音帳號，累積約2萬多名粉絲，最後一支影片停在去年12月6日，定位顯示在柬埔寨。
儘管聲稱有工作，吳某桢卻頻頻向家裡要錢，家屬心軟多年來陸續匯款，累計超過8萬元人民幣。直到去年11月，家中決定不再繼續資助，但母女、父女之間仍偶有視訊聯繫。
去年12月26日，她突然傳訊表示「腿出問題，需要治療費」，家人又匯出2200元人民幣。不久，親戚在網路上看到一名年輕女子在柬埔寨街頭形容枯槁、疑似受傷的照片與影片，轉給吳父查看，他一眼就認出是女兒。
吳父隨即嘗試聯絡女兒卻再也打不通，只能趕緊向當地公安報案。報案後警方調閱出入境紀錄，這才發現，女兒早在去年4月就已出境前往柬埔寨，所謂「在浙江上班」根本只是掩飾行蹤的說法。
從曝光照片可見，她坐在路邊或飯店門口，整個人瘦到皮包骨，像是多日未洗澡。左膝附近一大片紅腫瘀青，疑似骨折或重創，身旁只有CT片和醫療膠袋，狀態相當凄慘。
稍後母親謝女士也證實，曾接到一通「柬埔寨西港」號碼來電，對方聲稱女兒目前在當地醫院，需要家屬前往接人，但細節交代不清。夫妻倆從未出過國，已向地方政府與相關部門求助，希望透過官方管道或駐柬使領館協助，儘快把女兒接回。
謝女士表示，女兒平時很少透露工作內容與動向，大多只在農曆過年短暫回家一次。她回想，12月26日最後一次視訊時，就覺得女兒氣色不好，但當下沒有多追問，如今想起來滿是懊悔。
有網友其後分享稱，12月30日吳某桢疑似已被帶往當地救助站，畫面中她坐在椅子上吃八寶粥，暫時脫離街頭流浪狀態，但相關訊息仍有待官方進一步證實。
其他人也在看
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 8
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 112
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 39
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 17 小時前 ・ 38
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 36
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
中職／林安可求婚成功！單膝下跪讓好友都著急 旅日前愛情、事業雙豐收
統一獅重砲林安可休賽季透過旅外球員權利，成功旅日加盟日職西武獅，準備迎接新賽季開啟新挑戰前，林安可先完成另一件人生大事，3日與女友求婚成功，讓他在2026年事業、愛情雙豐收。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 13
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 21
豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相
曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
影帝愛女「元旦陳屍飯店」！79歲湯米李瓊斯首發聲
79歲好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）有過3段婚姻，並與第二任妻子育有2個孩子，不過，其中一名女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones），卻在今年新年第一天驚傳猝逝，震撼許多人。對此，維多利亞的家人也發表聲明回應了。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
花花拍短影音拿回自主權
48歲女星花花（張嘉雲），18歲走上伸展台成為模特兒，後來踏進演藝圈主持、演戲，成為全方位藝人，她近2年跟經紀人自編自拍短影音，真誠又幽默的風格受到廣大迴響。最重要的是，花花從中感覺到自己的轉變，也開心拿回「自主權」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3