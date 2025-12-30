大陸2025汽車新車銷量超越日本 高居世界第一

據統計，中國大陸2025年總體汽車新車銷量，首次超越日本，位居世界第一。

日本「日經中文網」報導，2025年，中國大陸汽車企業的全球新車銷量，首次躍居全球第一；而20多年來，始終保持世界第一的日本汽車，則降至第二名。不過中國大陸汽車大賣，也造成各國加強設置關稅壁壘，以保護本土汽車企業，同時加劇了貿易摩擦。（葉柏毅報導）

日本經濟新聞根據2025年1到11月，各汽車企業發布的資料，與「史坦普全球汽車」的數據進行統計，發現中國大陸汽車的全球銷量，預計年增17%，增加到約2700萬輛；而日本汽車合計銷量約為2500萬輛，與上一年持平，不過日本首次失去全球汽車銷量首位寶座，拱手讓給中國大陸汽車企業。

事實上，中國大陸已經在2023年，成為全球第一的汽車出口國，整體銷量也會在2025年躍居首位。過去，全球汽車銷售還是由美國與日本相互競爭。在巔峰時期的2018年，日本汽車的銷量，將近3000萬輛，2022年日本還領先中國車800萬輛，不過僅僅3年，日本就被中國大陸反超。

然而，中國大陸生產汽車過多，國內供應過剩的情況，大幅增加；大陸最大的汽車企業「比亞迪」，已經開始降價求售，各家汽車的價格戰，日趨激烈。據中國汽車工業協會的統計顯示，大陸新能源車，在今年1到11月，賣得最好的車款，價位約在台幣44萬7千到台幣67萬之間，占整體銷售量的23%。