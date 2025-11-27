大陸2027武統台灣？賴清德改稿被抓包 徐巧芯：擔當在哪裡？

總統賴清德26日提到，為因應大陸以2027年完成「武統台灣」為目標，未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，引發議論，總統府澄清，賴清德是指大陸以2027年做好武統的軍事「準備」為目標。國民黨立委徐巧芯質疑，雖然只差了三個字，但兩者在國際戰略上的意義卻大不同，賴總統的擔當在哪裡？

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天表示，是自己說的，文是自己發的，記者會是自己開的，出包了怪別人「解讀錯誤」？賴總統的擔當在哪裡？身為一國元首，每一句話都動見觀瞻，尤其涉及兩岸關係與國家安全，更應該精準嚴謹。結果我們看到是總統根本搞不清楚狀況。

徐巧芯指出，賴清德總統先是在記者會上，信誓旦旦地公開宣示：「中共以2027年完成武統台灣為目標」。這句話非同小可，它等同於總統親口證實了後年兩岸爆發戰爭的高度可能性。如同她昨天詢問的，突然編列這麼高額的預算，「是否要戰爭了？」賴總統的記者會事實上給予了回應，原來時程表在2027。這樣的宣示，可以說是政府編列天文數字國防預算的「完美理由」。如果後面就要打仗，那現在開始就是全面、全民備戰。

賴清德臉書貼文內容被悄悄被改，引發質疑。（圖／翻攝賴清德臉書）

徐巧芯續指，賴清德臉書上的文字紀錄也與發言內容一字不差，證明這絕非一時口快，而是定調後的發言。結果一個小時後偷改貼文；晚上，還發稿指控他人理解錯誤，總統府似乎意識到這話說得太滿、太危險，竟然偷偷摸摸地進行「校正回歸」。原本的「完成武統」，突然被加了幾個字，變成了「完成武統台灣的準備為目標」。不僅臉書貼文被修改，連YouTube上的影片字幕也被更換。

徐巧芯強調，「2027完成武統為目標」與「2027完成武統的準備為目標」，這不是只差了三個字而已的小事，這是大事。兩者在國際戰略上的意義，前者是戰爭的時間表，後者是能力的評估。若是國安評估如此，那確實台灣要積極備戰了；但如果是口誤或表達不夠精確，應該道歉修正，承認錯誤。結果政府不檢討自己話講不清楚，反而回過頭來批評引用原話的媒體是「片面解讀」，「請問賴總統，話是從您嘴裡說出來的，臉書白紙黑字是你的團隊發出去的，媒體也是如實內容報導，何來的片面解讀？」

賴清德。（圖／中天新聞）

徐巧芯直呼，這種操作手法簡直荒謬透頂。先利用「戰爭恐懼」合理化超高額且未正式發佈細節不精確的預算時，說得斬釘截鐵。發現引起爭議或遭到關切後，再偷偷修改文字遊戲，最後把責任全推給媒體。這好像不是第一次了，身為三軍統帥，連兩岸關係如此關鍵的論述都能搞混，出事了還毫無擔當、只會推卸責任。「大街喊話、小巷改稿」的作風，要人民如何相信你有能力帶領國家走過危機？

