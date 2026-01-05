大陸AI耍脾氣？用戶求代碼優化被嗆「滾」傻眼 騰訊元寶回應了

大陸網友近日在社交平台發文反映，在使用騰訊元寶AI進行代碼美化時，遭遇侮辱性回覆。（圖／翻攝自apple store）

大陸網友近日在社交平台發文反映，在使用騰訊元寶AI進行代碼美化時，遭遇侮辱性回覆。當事人稱，自己僅提出正常的代碼修改需求，卻多次收到如「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」等不當回應。相關截圖顯示，對話內容並無挑釁語句，但AI回覆卻突然帶有明顯攻擊性，引發網友熱議。

《澎湃新聞》報導，針對相關情形，騰訊元寶官方帳號隨即在評論區回應，對用戶不佳體驗致歉，並強調相關回覆「絕非人工輸出」，確認是AI行為。同時，官方請用戶透過App提交日誌，以便進行排查。

廣告 廣告

騰訊元寶3日再次回應，經核查後確認該情況與用戶操作無關，也不存在人工干預，屬於小概率的模型異常輸出。官方表示，AI在內容生成過程中，偶爾可能出現不符合預期的表現，目前已啟動內部排查與優化，將盡量避免類似問題再次發生，並再次向用戶致歉。

近年來，AI大模型的語言表現能力不斷提升，甚至在部分互動中展現出高度擬人的表達效果。此前在公開活動中，大模型因回應機敏、語言犀利引發關注。也有用戶刻意測試模型的「攻擊性話術」，相關結果在網路上引起討論。專家指出，如何在提升互動自然度的同時，確保輸出內容安全、得體，仍是各家AI產品需要持續面對的重要課題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

關西機場「美工刀不見」全場重新安檢 旅客苦等4小時班機仍取消