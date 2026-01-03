南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義國中校慶運動會上，出現超吸睛的一幕，在大隊接力競賽中，舞蹈班學生邊跑邊前空翻，甚至用雙人舞托舉方式，完成接棒，各種高難度動作，兼具創意，瞬間點燃全場氣氛。





大隊接力「空翻」接棒 嘉義國中校慶舞蹈班超強

兩位同學用雙人托舉方式接棒，全場尖叫聲不斷。（圖／翻攝畫面）









校慶運動會大隊接力，同學在跑道上前空翻。別人用跑的，他是用翻的，高難度動作，現場尖叫聲不斷。

接力區準備接棒，男同學一把將人舉起，跳起雙人舞，精彩場面，成為全場焦點。嘉義國中，上個月31號，舉辦92周年校慶運動會，三年級的舞蹈班學生，突破傳統的大隊接力，用炫技方式完成比賽。

嘉義國中校長 莊裕庭說：「最後一次校慶典禮的大隊接力，留下一個難忘的回憶，用他充滿個人色彩的方式去接棒，完成自己單趟的棒次。」





嘉義國中舞蹈班學生，倒立完成大隊接力。（圖／翻攝畫面）





學生們實在太厲害，平時訓練有素，華麗空翻、倒立，都難不倒舞蹈班的學生，只要在不影響安全情況下，老師也支持學生發揮創意。

嘉義國中校長 莊裕庭說：「平時有學習古典舞，也有民俗舞、芭蕾，也就是說他們都有特別的功夫。」

舞蹈班另類的接棒方式，全場熱血沸騰，學生說，比賽名次不重要，希望在畢業前的最後一次運動會，展現高超舞技，留下難忘回憶。





