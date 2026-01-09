大雅六寶派出所落成啟用 提供市民優質警政服務

大雅六寶派出所落成啟用





台中市府重視警察辦公環境，繼第六分局永福所、警察局本部、大雅分局、第三分局東信所、豐原分局社口所及豐原所相繼落成啟用，9日再啟用大雅分局六寶派出所。盧市長表示，台中人口快速成長，治安尤為重要，市府7年來已完工7處派出所與分局，大甲分局也將接續改建，將地政事務所及公托納入新建聯合辦公大樓，預計今年動土，提供市民更優質的警政服務。

盧市長感謝警察同仁的辛勞

盧市長說明，此工程原編列預算4800萬元，因全球原物料上漲，工程總預算提高到7,384萬元，市府為此追加預算，終在今日落成，她特別感謝警察同仁，在繁重的治安與交通工作之餘仍積極參與規劃。由於警察機關24小時運作，有別於一般公務機關，廳舍必須兼顧勤務功能與同仁休憩品質，因此設計階段即納入員警實際需求，包括廣場空間、警車與民眾動線、備勤處所等。

此外，盧市長也感謝楊瓊瓔委員爭取增設派出所，以及吳顯森議員協助選址。該用地原為槌球場，變更過程中需與球團溝通協調，為此她協調相關單位，確保運動權益不受影響。楊委員亦承諾整合周邊環境，與球團充分溝通並落實推動。尤其經費方面，台中財政負擔較重，感謝中央補助半數工程款。

盧市長也肯定議員不分黨派積極爭取建設，包括前議員吳顯森、現任議員吳呈賢、吳建德、蕭隆澤，以及周永鴻、賴朝國、羅永珍、徐瑄灃等人，凡是好的建議、對地方有益的提案，市府均會全力推動。

大雅六寶派出所落成啟用

盧市長表示，身為六都唯一的女市長，她極為重視治安，當其他縣市面臨人口減少之際，台中因產業興盛，人口不減反增，相較其他縣市裁併派出所，台中則持續增設警力據點，以強化維護能量。今日啟用的六寶派出所是她任內完成的第7個警政廳舍，今年還將改建大甲分局，完工後將成為第8處新建據點。

警察局表示，近年工商發展迅速，人口大幅增長，原有大雅、馬岡兩派出所已不敷使用。其中六寶等4里位鄰中部科學園區、空軍清泉崗基地、台中國際機場及國道三號沙鹿交流道，交通要衝，商業活動興盛，特種警衛勤務頻繁。為強化轄區治安、交通及為民服務，選址六寶里槌球場用地興建派出所，並獲盧市長支持。

警察局指出，該處派出所於111年12月20日開工，去年4月9日竣工。建築為地下一層、地上二層，總建坪323.95坪。設計兼顧機能與環境友善，透過綠化植栽降低勤務聲音對鄰里的影響，提供員警舒適辦公環境，並成為當地治安與交通的重要地標。未來大雅分局六寶派出所將持續以「為民服務」為核心，致力打造安全友善的生活環境，回饋潭子、大雅地區居民。

今日落成典禮，盧市長、市議員蕭隆澤、吳呈賢、吳建德、警察局長吳敬田、大雅區長林麗蓉皆出席同慶，立法院副院長江啟臣、立法委員黃仁、楊瓊瓔、何欣純、市議員羅永珍、周永鴻、徐瑄灃、賴朝國服務處皆派代表共襄盛舉。

