大雅區東大路二段治水工程 告別多年淹水困擾
記者徐義雄／台中報導
台中大雅區東大路二段一帶因地勢低窪、山坡逕流水匯集，加上排水路通洪斷面不足及未與下游野溪治理工程銜接，每逢豪大雨即成積淹水熱點。農業部農村發展及水土保持署與台中市政府水利局投入總經費二九五0萬元，完工後歷經汛期多次豪雨考驗，當地未再出現淹水情形，解除居民多年水患威脅。
水利局說明，工程主要於東大路二段及中七十五市養道路路口一帶施作截水溝及排水溝三二二公尺、排洪箱涵一四一公尺，擴大通洪斷面並重新銜接下游野溪系統。
強降雨來襲，坡面排水透過排洪涵管迅速導入十三寮滯洪池，以改善該處積淹水或水流漫流路面等情形，位於大肚山麓的忠義里一帶，喬山公司、櫻花社區及大銘社區等約四百多戶民宅，飽受大雨積水及地表沖刷之苦。
工程完工提升區域排洪能力，縮短雨水滯留時間，有效引導山麓逕流水順勢排出，顯著降低道路與住宅區淹水風險。
