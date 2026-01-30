大雅女師遭砍8刀仍未醒 未來7天是關鍵期

震驚社會的台中大雅砍人案。（圖／東森新聞）





震驚社會的台中大雅砍人案，63歲李姓女老師遭張姓凶嫌持刀攻擊頭頸等部位，重傷送醫搶救1天1夜，雖然意識清楚，但仍未清醒，也讓家屬相當焦急，因為未來7天，將成為她是否能醒過來的關鍵期。

台中大雅三和公園爆發砍人案，張姓凶嫌拿刀對著李老師不斷猛砍，幾乎都是朝著頭頸部位，導致李老師傷勢嚴重，狀況仍然相當不穩定。

遭砍傷李姓女老師兒子：「不是跟小孩（講電話），是跟爸爸。」

記者vs.遭砍傷李姓女老師丈夫：「現在太太狀況怎麼樣，順利嗎，（順利啦順利啦）。」

李姓老師遭砍，搶救1天1夜，目前仍在加護病房，雖然人有意識，但還沒清醒，也讓家屬心急不已。

遭砍傷李姓女老師兒子vs.記者：「這個算是累犯啦，（你有認識他嗎），因為之前他就已經有對媽媽動過手，就是有給他機會了，所以沒有提告，想說年輕人。結果這次又第二次，又這個蓄意，之前是有勒媽媽的脖子。」

動手的張姓凶嫌，過去因為種大麻被判刑5年，他認為自己種的是火麻並非大麻，判決司法不公，因此對社會充滿仇恨與絕望，加上住家附近的三和公園常常有人放音樂、跳土風舞，還有人打球，噪音跟違停狀況，成為他痛下殺手的導火線。

遭砍傷李姓女老師丈夫：「（朋友）沒有接電話，但是剛剛有回我訊息了。」

案發前，還自己先寫了四千字長篇大論，行兇後跑到國道上被車撞，駕駛竟然還是老師丈夫的朋友，這一切似乎相當巧合。凶嫌雙腿骨折轉院開刀，雙方都尚未進行筆錄問訊，急診室外也有警力戒備，究竟他動手的原因是什麼，還有待相關單位調查釐清。

