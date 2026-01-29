大雅女老師遭砍8刀！住院插管 凶嫌逃國道遭撞

男子突然拿出刀子，先朝婦人的頭、頸部位猛刺。（圖／東森新聞）





早上8時，台中大雅區三和公園爆發砍人案，一名63歲李姓婦人遭到一名男子持刀攻擊，朝她的頭部、頸部猛砍，甚至還二度追砍婦人，導致婦人頸部有10公分刀傷，當下就被送到醫院搶救。結果行凶男子砍完人後逃逸，竟然徒步跑到國道上，遭到一輛轎車擦撞，事後也被送往醫院救治。

籃球場外，婦人跟男子本來只是在對談，結果男的突然拿出刀子，先朝她頭、頸部位猛刺，婦人當場倒地，但男的還不放過她，連續攻擊，砍到婦人無力反擊。沒想到男子已經轉身要走，結果看到婦人起身，他再度追上前二度攻擊，這時也嚇得婦人狂奔逃命。

目擊民眾：「我們都叫她盡量不要講話，怕她血流太多，她還是一直講。」

附近民眾：「他們說老師被人砍，砍到血流這麼多。」

一大早竟然爆發砍人案，時間在早上8時06分，台中大雅區三和公園，被砍的是63歲李姓婦人，常在社區教廣場舞。她跟一名男子對話，兩個人對談原本還沒異狀，結果肢體動作越來越大，男子突然就拿出預藏的刀子，瘋狂對李老師攻擊，疑似朝她猛砍至少8刀。婦人血流如注，往公園後方逃命，馬上打給兒子。

目擊民眾：「她還打電話給她兒子，叫她兒子過來，叫他快點，她要死了。」

遭砍李老師兒子：「插得太深，所以要插管，現在在插管、開刀。」

沒想到，行凶的男子逃逸後，竟然一路跑到國道上，遭到一輛轎車擦撞，導致兩腳骨折，整個人倒在大雅匝道口跟慢車道中間。警方到場時他意識模糊，警方馬上管制車流，並將凶嫌送醫。

大雅分局副分局長洪嘉臨：「凶嫌遂持刀攻擊，並隨即逃離現場，被害人頸部創傷，經送往醫院急救，目前意識清楚，尚無生命危險。」

據了解，早上李老師騎車到三和公園，準備帶班跳廣場舞，結果男子突然跑來找她，毫無預警拿刀攻擊，導致李老師傷勢嚴重，插管開刀。至於行凶男子也因為車禍在醫院救治，兩個人還無法進行筆錄。到底是糾紛引發殺機，警方將釐清兩人身分關係，進一步追查案情動機。

