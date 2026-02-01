大雅明聖堂募集經費捐贈救護車

救護車捐贈儀式於大雅明聖堂舉行，市府消防局副局長楊元吉受贈。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

大雅明聖堂住持王嘉德得知消防局大雅分隊有救護車汰換與補充需求後，號召明聖堂信眾共同響應，十方信徒的善念與愛心，轉化為守護市民生命安全的實際行動。救護車捐贈儀式於大雅明聖堂舉行，市府消防局副局長楊元吉受贈。

消防局說明，捐贈的救護車，配置於大雅分隊執行緊急救護勤務，協助救護人員在分秒必爭的急救現場中，提供即時且專業的到院前救護服務。

救護車捐贈儀式由明聖堂住持王嘉德代表廟方捐贈，消防局副局長楊元吉回贈感謝匾額及救護車模型。

廣告 廣告

王嘉德表示，急救現場往往分秒必爭，一輛功能完善、設備齊全的救護車，對於搶救生命具有關鍵性的意義。。

楊元吉說，受贈的救護車命名為「明聖堂號」，代表著大家的祝福與發心，期盼它在最危急即時出勤，如同神明庇佑般，守護大雅區及鄰近地區鄉親生命安全。