大雅活動中心 智慧節能升級

吳世瑋局長昨（十五）日前往市民活動中心視察，並實地關心長者參與活動。

▲吳世瑋局長昨（十五）日前往市民活動中心視察，並實地關心長者參與活動。

台中市大雅區大楓、上楓里市民活動中心去年5月完成2樓增建，市府再投入資源強化一樓設施，由民政局補助大雅區公所逾93萬元，汰換老舊空調，並增設飲水機、音響及投影設備，全面導入環保節能設備，大幅提升空間舒適度與服務品質。民政局長吳世瑋昨（十五）日前往視察更新成果，實地了解設備運作情形，並感謝公所團隊用心改善基礎設施，讓活動中心成為里民更安全、友善的交流新據點。

廣告 廣告

吳世瑋局長指出，此次設備汰換公所聚焦社區活動核心需求，全面汰換6台老舊空調，改採壁掛式變頻冷氣，並同步導入節能計費系統，落實使用者付費、智慧管理；另增設2台淨水飲水機，以及音響、投影等設備，所有新設備皆符合節能環保標準，不僅有效降低能源消耗與維護成本，也大幅提升場地舒適度與活動品質，讓長者及里民使用起來更加安心便利。

大雅區長林麗蓉表示，大楓、上楓里市民活動中心在完成空間擴充的同時，也能同步更新既有設備，讓地方基礎建設服務品質大幅提升，預估設備更新後每年可服務超過1.2萬人次，為社區帶來更多活力。