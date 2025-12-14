大雅警走進金融機構「三分鐘識詐」守住民眾荷包

【警政時報 林家嘉／台中報導】依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，「假網拍」為案件量最高類型，而「假投資」則造成最大金額損失。為讓反詐宣導更貼近生活，大雅警分局主動走進金融機構，運用民眾候等辦理業務的零碎時間，推出「三分鐘識詐」短講，以實際案例快速拆解最新詐騙手法，強化即時辨識能力。

大雅警分局走進金融機構，向民眾進行「三分鐘識詐」短講，以實際案例提醒常見詐騙話術。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方表示，過去宣導多採集中式講座，接觸族群有限；此次改以「到點服務」方式，由各分駐（派出）所員警進駐金融機構櫃檯旁，向排隊民眾進行重點式提醒。短短三分鐘即傳達關鍵警訊，獲得民眾回饋「等辦業務也能上防詐課」、「內容精簡卻很實用」。

廣告 廣告

大雅警分局指出，近期假網拍詐騙再度升溫，常見話術包括「限時限量搶購」、「價格明顯低於市價」、「要求改用LINE私下交易」及「刻意避開第三方支付平台」等。警方提醒，覺得太便宜，本身就是警訊；若一時無法判斷，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免辛苦錢落入詐團手中。未來將持續深化與金融機構合作，讓反詐教育成為民眾日常的一部分。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光