《大集合》做一集領一集 胡瓜喊話民視：歡迎用錢來侮辱我

歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭進棚錄製《週末最強大》節目。

胡瓜主持《綜藝大集合》爆出與民視合約糾紛，他今（16日）進棚錄製華視《週末最強大》節目，也親自回應表示「節目就是做一集領一集」不解民視對外說他砍價或漲價，新合約更是轉給製作單位大藝娛樂，他也說，至今合約都還沒簽，也說：「歡迎他們（民視）用錢來侮辱我」，不要光說而已。

胡瓜進棚錄影親自回應《綜藝大集合》合約問題。

胡瓜因《綜藝大集合》酬勞遭電視台砍價，先前他錄影受訪時曾提雙方合約只到1月31日，對此他澄清「誤會喔，民視去年10月就有告知他們，寄存證信函提醒合約到期，我沒有不主持，是合約到了，導致路上遇到歐巴桑都問我是不是退休了，但民視一直沒有簽這些合約，沒有簽這份合約，為何要一直說這些漲價與砍價的話？」

他去年領軍主持除夕特別節目開收視紅盤，今年卻換成《天才衝衝衝》班底主持，對此他也說「2025年四月華視就已經談定，那時候沒有明確計畫，五月民視來找我，叫我做運動會的單元，我說我要回來問華視長官，可以做10-12點那個時段，後來華視想延長，但這樣就會打到，倒不如就不要做，我比較重承諾。」

